Sociedade de Psicanálise de Brasília exibe filme Virgínia e Adelaide

A Sociedade de Psicanálise de Brasília (SPBsb) vai realizar, neste sábado (31/5), uma exibição especial do longa Virgínia e Adelaide acompanhada de debate com especialistas no auditório da Cultura Inglesa, na Asa Sul. A roda de conversa será liderada por Carlos Frausino, diretor de Comunidade e Cultura da SPBsb, com participação da psicanalista e membro titular da Sociedade, Regina Mota, e da atriz Gabriela Correa, que interpreta a personagem Virgínia Bicudo no filme.

A sessão será às 15h30 e o debate às 17h30. O público precisa realizar inscrição no site da SPBsb para participar do evento, que tem vagas limitadas. Os valores variam de R$ 20 a R$70, para as diferentes categorias e modalidades de participação, mas o formato on-line só está disponível para pessoas que não residem no DF.

A produção mistura fatos históricos e ficcionais para retratar a trajetória de duas mulheres pioneiras na psicanálise brasileira. Virgínia Leone Bicudo foi a primeira psicanalista negra do Brasil e da América Latina e pioneira nos estudos sobre relações raciais no país. Enquanto Adelaide Koch, interpretada por Sophie Charlotte, foi uma psicanalista alemã de origem judaica que fugiu do nazismo e se estabeleceu no país em 1936. A trama narra a relação das duas, que se conheceram em São Paulo, que evoluiu de analisanda e analista para uma amizade e parceria profissional que impactou o campo psicanalítico brasileiro.



Serviço

Sessão + debate de Virgínia e Adelaide da Sociedade de Psicanálise de Brasília

Sábado (31/5), às 15h30, no Auditório da Cultura Inglesa (SEPS 709/909 Conjunto B - Asa Sul, Brasília). Ingressos a partir de R$ 20. Não recomendado para menores de 14 anos.