Diogo Defante lança novo projeto de Repórter doidão pelo Brasil

O influenciador Diogo Defante lançou a série Repórter doidão pelo Brasil, protagonizada por seu personagem mais famoso. O humorista conta com cerca de 2,7 milhões de inscritos no YouTube e busca explorar culturas e costumes de diferentes cidades brasileiras, passando pelas cinco regiões do país. Dos oito episódios do projeto, três já estão disponíveis ao público, com lançamento semanal toda quinta-feira, às 19h.

Em entrevista ao Correio, Diogo falou sobre a importância da conexão com os fãs de outros Estados. “Sinto que, com o olhar que o Repórter Doidão tem, livre de padrões estéticos, pode ajudar as pessoas a conhecerem melhor o país e estimular a conhecerem presencialmente e desfrutar a riqueza cultural que, no fim, é nossa. É o nosso país, em cada cantinho. Conhecer as suas origens e nuances, é conhecer a nós mesmos”.

As cidades selecionadas para a viagem do personagem são Petrópolis, Goiânia e Recife, com episódios já lançados, e Salvador, Foz do Iguaçu, Belém, Rio Branco e Juiz de Fora, disponibilizados nas próximas semanas. “Cada cidade tem uma marca diferente. E o mais legal é que, no fim, mesmo eu estando pela primeira vez em contato com tudo aquilo, eu consigo entender cada pessoa olhando no olho. É a sensação de morar longe mas estar tão perto em jeito, modo de falar e pensar. É tipo encontrar um familiar mesmo”, disse Defante.

Mantendo viva a tradição, ele se aventura longe de casa, mas não perde a essência ao entrevistar moradores, figuras cômicas, experimentar as comidas diversas das ruas e fazer as galhofas que todos já conhecem. O especial sugere uma novidade no quadro do Repórter Doidão. Ele tem a missão de completar três desafios em cada capítulo, acompanhado de um no personagem, o Guru do Cucu.

Já com a cabeça no futuro, Defante disse estar animado para as próximas temporadas, e pretende fazer a segunda ainda em 2025. “Minha intenção é fazer mais temporadas para ir até mesmo nas menores cidades. Meu sonho é gabaritar todo o país. Tomara que eu consiga. Estou animado e quero gravar a segunda temporada ainda neste ano”, explicou o humorista.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel