Miley Cyrus lança álbum Something beautiful e filme homônimo

Nesta sexta-feira (30/5), a cantora Miley Cyrus lança seu nono álbum de estúdio, Something beautiful. Com 13 faixas, o disco conta com as participações especiais de Brittany Howard e Naomi Campbell, além dos singles Something beautiful, Prelude, End of the world e o recente Easy lover. O trabalho já está disponível em todas as plataformas digitais.

O lançamento foi anunciado em março deste ano e coproduzido com Shawn Everett. Diferente do último projeto, Endless Summer Vacation, lançado em 2023, a artista focou nas referências do rock psicodélico, sem deixar de lado o ritmo pop. Em entrevista à revista americana Harper’s Bazaar, Miley citou uma das inspirações para o disco, o álbum The Wall, da banda britânica Pink Floyd.

Para acompanhar o álbum, Miley lança um filme homônimo. A estreia está marcada para o dia 6 de junho, em Nova York, no Festival de Cinema de Tribeca. Os Estados Unidos e o Canadá recebem o longa nas telonas em 12 de junho, e os outros países em 27 de junho.