Curadores de pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza participam de bate-papo

Matheus Seco,Luciana Saboia e Eder Alencar Curadores do Brasil na BIenal de Veneza - (crédito: Divulgação)

Na quarta-feira (12/6), a partir das 10h, o CineSystem do Casapark recebe os curadores Luciana Saboia, Matheus Seco e Eder Alencar, integrantes do Plano Coletivo e responsáveis pela exposição (RE)invenção, que ocupou o pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza 2025, inaugurada em maio. A conversa faz parte do projeto Casapark Prime Talks.

Entre os temas que serão abordados estão os caminhos formais, técnicos e criativos que deram origem à instalação na bienal italiana. Voltado principalmente para arquitetos e designers de interiores, o evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas até o limite de 200 vagas.

A (RE)invenção propõe um diálogo entre saberes ancestrais e práticas arquitetônicas contemporâneas. Montada no pavilhão da bienal de Veneza, a exposição explora desde a engenhosidade de sociedades indígenas milenares até estratégias atuais que ressignificam as cidades.

O projeto faz uma reflexão sobre as recentes descobertas arqueológicas de infraestruturas ancestrais no território amazônico para considerar as contradições e questionar condições socioambientais da cidade contemporânea. O Plano Coletivo tem ainda entre seus membros André Velloso, Guilherme Lassance, Sérgio Marques e Carolina Pescatori.

Serviço

(RE)invenção — Casapark Prime Talks

Na quinta-feira (12/6), a partir das 10h no CineSystem do Casapark. Com inscrições gratuitas no Sympla e limitação de 200 inscrições.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel