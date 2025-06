"É o meu livro mais honesto", diz Bruno Fontes sobre nova obra

As palavras sempre foram a casa de Bruno Fontes, 36 anos. Mais do que isso, faz delas uma ponte para sentimentos genuínos, trazendo o que existe de melhor dentro dele para o mundo afora. No mês passado, o escritor paulista lançou o quinto livro da carreira. A obra “Eu, Todo Dia, Por Enquanto”, publicada pela editora Devir Poesia e Prosa, é quase que um diário íntimo do poeta que sabe bem como traduzir emoções em textos, sejam eles curtos ou não.

Em entrevista ao Correio, Bruno conta que o novo livro, diferente dos outros, traz as datas específicas de quando os textos foram escritos. “Ele está em ordem natural. Acredito que essa obra seja a mais atual e honesta que fiz, porque fala de muitos defeitos meus, de erros que cometi e que cometo”, descreve o paulista. Dessa vez, une o que existe de melhor — e pior — em si mesmo, externalizando cada pedacinho que orna com a essência do escritor.



De certo modo, o resultado tem sido para lá de especial. Isso porque, na visão de Bruno, conseguiu imprimir nessa obra detalhes que havia perdido da própria escrita, sobretudo com o passar dos anos. Os textos mais curtos e sintetizados, capazes de carregar uma tonelada de sentimentos, voltaram com força entre as páginas repletas de amor, saudade e poesia.



Para além disso, a crença de que trouxe os piores e melhores momentos que viveu nos últimos dois anos. “Tem textos falando sobre o dia em que encontrei minha ex no bar ou de quando fui diagnosticado com um câncer na tireoide. E a doença foi uma coisa que me ocupou muito, apesar de não ter sido tão agressivo, me limitava um pouco, pelos exames que tinham de ser feitos”, lembra.

Tantas coisas a se dizer e que Bruno acredita que foram ditas. Agora, ao contrário das últimas belas obras que produziu, o escritor se sente mais livre ao vociferar, com orgulho e gratidão, tudo o que a escrita tem lhe proporcionado. Quase 400 mil seguidores no Instagram e outros milhares no TikTok. Mas, não se engane com os números, na vida fora das telas ele também sente o carinho do público.



“Fizemos um encontro para autografar o novo livro, no Dia das Mães. Estava com medo de que ninguém fosse aparecer, aquele frio na barriga natural. Contudo, mais de 100 pessoas estiveram presentes. Não há nada que pague isso”, finaliza.



Tanto carinho, inevitavelmente, continuará a ser sentido, já que Bruno fará uma pequena turnê nos próximos meses que, inclusive, começou na Livraria da Travessa, em Botafogo, no Rio de Janeiro, na semana passada. A ansiedade é boa e ele espera sentir mais disso. "Talvez eu esteja em Brasília no próximo semestre", afirma.



Mini Tour

— Livraria da Tavessa, Botafogo, Rio de Janeiro (5/6)

— Livraria da Rua, Belo Horizonte (7/6)

— Livraria Leitura Villa Romana, Florianópolis (13/6)

— Livraria Taverna, Porto Alegre (20/6)