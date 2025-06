Após questionamento de sócios, Vasco explica variação na dívida com Felipe

Um grupo de sócios trouxe à tona alguns questionamentos sobre a dívida de Felipe Loureiro com o Vasco. Afinal, eles apontam “variações relevantes nos valores” do crédito do ex-jogador, que tem um processo, na justiça, contra o clube carioca desde 2013, com a chegada de Pedrinho à presidência. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, eles enviaram um ofício, no fim do mês de maio, ao mandatário, ao CEO Carlos Amodeo e aos conselhos fiscais do clube e da SAF. Mas segundo o Cruz-Maltino a redução no valor da dívida se deve a um acordo firmado durante o processo de mediação com os credores.

O ex-atleta entrou com a ação após sua última passagem pelo clube, entre 2010 e 2012. Na época, disputou 110 partidas, com 13 gols marcados, e foi campeão da Copa do Brasil 2011. Então, recebeu aproximadamente R$ 4,7 milhões dessa dívida em parcelas pagas nos anos anteriores à gestão de Pedrinho.

Variação no valor da dívida

Diante disso, Felipe ainda cobrava cerca de R$ 2,4 milhões, valor que aparecia no Regime Centralizado de Execuções (RCE). No entanto, os sócios apontam a redução deste valor para R$ 319,9 mil em fevereiro deste ano, com reajuste para R$ 504,2 mil, em abril.

“Essas variações ocorrem justamente no intervalo em que o Vasco da Gama obteve, em outubro de 2024, medida cautelar que suspendeu todos os pagamentos cíveis e trabalhistas, antecedendo o pedido de Recuperação Judicial protocolado no início de 2025”, citaram os sócios.

Felipe Carregal, vice-presidente jurídico, explicou ao portal “ge” que Felipe Loureiro aceitou reduzir sua dívida para R$ 319 mil, após acordo com o clube. Na sequência, o Vasco revisitou os processos de todas as dívidas e corrigiu o valor por causa da correção monetária.