Larissa Manoela desabafa sobre retorno às novelas após polêmica com os pais

Larissa Manoela está prestes a fazer sua volta às novelas em Êta Mundo Melhor!, a continuação de Êta Mundo Bom! (2016), próxima das seis da Globo, que estreia em 30 de junho. Na trama, ela viverá a enfermeira e professora Estela.

Em entrevista à revista Quem, a atriz abriu o coração sobre as expectativas pelo seu retorno às telinhas, que marca uma nova fase na sua vida artística após uma briga judicial travada com os pais, Silvana Tasques e Gilberto Elias Santos há quase dois anos, por questões financeiras.

"Estou em um novo momento da minha vida. Sinto que é uma personagem que vem em um momento muito especial para mim. De ‘Além da Ilusão’ pra cá eu também amadureci. Também passei por muita coisa. Acho que isso transcende por nós, artistas. A gente mexe com as nossas emoções, com o sentimento e com o que é real, né? Acho que a gente carrega isso para o público", explicou Larissa Manoela.

Em seu segundo trabalho na Globo — o primeiro foi como protagonista de Além da Ilusão (2022) —, Larissa celebrou a oportunidade. "Acho que o tempo vai deixando a gente com cada vez mais experiência e mais feliz em dar vida a novos personagens, com mais camadas, mais desafios. Já estava querendo voltar a fazer novela. Já estava emanando coisas muito positivas e veio de uma maneira muito especial", concluiu a esposa do ator André Luiz Frambach.

