Sly Stone, pioneiro do funk norte-americano, morre aos 82 anos

O músico americano Sly Stone se apresenta durante uma homenagem a Sly and the Family Stone durante a 48ª edição do Grammy Awards, em 8 de fevereiro de 2006 - (crédito: TIMOTHY A. CLARY/AFP)

O músico Sly Stone, lenda do funk e líder da banda Sly and the Family Stone, morreu aos 82 anos. A morte foi informada pela família do músico, na segunda-feira (9/6).

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Sly Stone de Sly and the Family Stone", afirmou a família, em comunicado.

O artista "morreu em paz, ao lado de seus três filhos, seu amigo mais íntimo e sua família", após uma longa batalha contra a doença pulmonar obstrutiva crônica e outros problemas de saúde.

"Nos consola saber que seu extraordinário legado musical seguirá ressoando e inspirando as futuras gerações", acrescentou a família.

Ao longo de anos, Sly deixou legado na música americana e mundial, desde o sucesso de estreia do grupo Dance to the Music em 1967 até a obra-prima do rhythm and blues dos anos 70 If You Want Me To Stay.

Com informações da AFP*