Espetáculo Ensaio Aberto se inspira em Macbeth para refletir sobre a morte

A estreia de Ensaio aberto, novo espetáculo da BR S.A — Coletivo de Artistas, será realizada no Centro de Ensino Médio Urso Branco, no Núcleo Bandeirante, na sexta-feira (13/6). A direção fica por conta de Denis Camargo e a dramaturgia é de Lidiane Araújo. Ambos fundaram o Coletivo de artistas há 16 anos.

Em Ensaio Aberto, as atrizes Lidiane Araújo e Stefany Mota interpretam Vitória e Ana Cláudia, que também são atrizes. Vitória e Ana ensaiam uma peça fictícia, Trono de Sangue, que é uma adaptação livre de Macbeth, de William Shakespeare.

Durante o ensaio de Trono de Sangue, as atrizes têm de lidar com a morte do pai de uma delas sem interromper o ensaio, que passa a ser o palco de reflexões pessoais das atrizes.

O espetáculo terá sessões no Núcleo Bandeirante e na Vila Telebrasília. As sessões do fim de semana de estreia contarão com audiodescrição na sexta-feira (13/6) e a intérprete de libras no sábado.

Serviço

Ensaio Aberto

BR S.A Coletivo de Artistas. Nesta sexta (13/6) e sábado (14/6) às 20h e domingo (15/6) às 19h, no Centro de Ensino Médio Urso Branco. De 20/6 a 29/6, sextas e sábados às 20h e domingos às 19h, no Espaço Cultural Pé Direito.

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pelo link.