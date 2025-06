Ailton Krenak participa do Sempre Um Papo nesta quarta (11/6)

Ailton Krenak é o convidado de hoje (11/6) do projeto Sempre Um Papo, às 19h30, na Caixa Cultural Brasília. O debate é mediado pelo jornalista e escritor Matheus Leitão. A entrada é gratuita e os ingressos ficam disponíveis duas horas antes do início do evento na bilheteria do local.

Krenak é escritor, líder indígena e ambientalista. Autor de livros de não ficção, trata de temas como ancestralidade, tradições dos povos indígenas e o futuro da humanidade em obras como A vida não é útil, Futuro ancestral e O amanhã não está à venda. Em 2023, tornou-se o primeiro indígena a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras.

O Sempre Um Papo foi criado em 1986 e realiza encontros entre nomes importantes da literatura e personalidades nacionais e internacionais com o público em auditórios e teatros e esteve em Brasília de 2003 a 2009.

Serviço

Sempre Um Papo

Com Ailton Krenak. Hoje (11/6), às 19h30, na Caixa Cultural. Entrada gratuita, com ingressos disponíveis duas horas antes do início do evento na bilheteria local. Não recomendado para menores de 14 anos.