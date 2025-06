Recital gratuito reúne atrações internacionais nesta sexta (13/6)

O concerto Melodias Francesas e Brasileiras: do Romântico ao Contemporâneo chega a Brasília com participação da flautista norte-americana Olivia Boatman e de Rosângela Yazbec, pianista brasileira radicada nos Estados Unidos. A apresentação única e gratuita ocorre nesta sexta-feira (13/6), às 20h, no CTG Hall da Casa Thomas Jefferson.

Leia também: Teatro Brasília Shopping recebe a peça 'Chapeuzinho e o Lobo Cerradinho'

O repertório passeia por períodos diferentes da música erudita. As duas artistas são professoras da Mississippi State University (MSU), patrocinadora do recital. A iniciativa visa promover intercâmbio cultural e valorização da música de concerto e integra o projeto Sextas Musicais.

leia também: Stepan sobre interpretar Chatô: "É uma alegria muito grande"

Para participar do espetáculo, que também terá transmissão pelo Youtube pelo canal da Casa Thomas Jefferson, não é preciso retirar ingresso.

Serviço

Melodias Francesas e Brasileiras: do Romântico ao Contemporâneo”

Com Olivia Boatman e Rosângela Yazbec. Nesta sexta-feira (13/6), às 20h, no CTG Hall da Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul)