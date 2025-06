Estão abertas as inscrições para formação de agentes culturais

A Residência Profissionalizante, da Galeria A Pilastra, iniciativa voltada à capacitação de produtores culturais com foco em artes visuais, tem processo seletivo aberto até segunda-feira (16/6). Das 25 vagas, dez contam com bolsa-auxílio de R$ 1mil por mês de curso que será realizado entre julho e dezembro. O cronograma de ensino de A Pilastra Galeria-Escola prevê 33 ações formativas entre oficinas e palestras com profissionais convidados, visitas técnicas a instituições e centros culturais. As inscrições são realizadas neste link.

“Os alunos serão selecionados a partir de critérios como a RA de moradia, ou origem da pessoa, pensando na descentralização, na autodeclaração racial e de gênero. Mas principalmente na carta-depoimento de interesse. Não vamos avaliar experiências prévias, mas a vontade de estar nesse mercado de trabalho e o alinhamento com os valores da Pilastra enquanto galeria-escola”, afirma Gisele Lima, uma das formadoras da Residência.

Esta é a quinta turma do projeto, que, ao estimular inserção no mercado de trabalho, também contrata ex-alunos. “Nossa equipe de produção da galeria-escola é praticamente composta 100% por ex-residentes”, diz Gisele. “No final do curso, esperamos que eles estejam seguros para desenvolver projetos e assumir a execução de exposições, festivais e outras atividades”, completa.

Serviço

Inscrições até segunda-feira (16/6), para a Residência Profissionalizante, curso entre julho e dezembro promovido pelo grupo A pilastra galeria-escola.