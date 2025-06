CCBB oferece roda de conversa e curso sobre obras de Hirokazu Kore-eda

Mostra com filmes de Hirokazu Kore-eda segue até 22 de junho no CCBB - (crédito: Divulgação)

Desde o fim de maio, o CCBB exibe a mostra O cinema de Hirokazu Kore-eda, em cartaz até 22 de junho. Agora, o público terá a oportunidade de se aprofundar na produção do diretor japonês com uma roda de conversa na próxima quarta-feira (18/6), às 19h, com a curadora Raquel Gandra, o professor, pesquisador e crítico Ciro I. Marcondes e a professora do curso de Audiovisual da Universidade de Brasília (UnB) Mariana Souto.

Além disso, entre 18 e 20 de junho, o CCBB oferece curso gratuito com o também professor de Audiovisual da UnB Pablo Gonçalo. As aulas serão às 16h30 e as inscrições podem ser feitas on-line.

Na primeira aula, Gonçalo fará um retrospecto do drama de família dentro do cinema japonês, com foco nas obras de Yasujiro Ozu e Mikio Naruse. O segundo encontro é um panorama do cinema de Kore-eda, abordando os temas de abandono, infância, perda e os principais motes estilísticos do cineasta. A última aula foca no nas relações entre o minimalismo de Kore-eda e o cinema contemporâneo, passando pelo minimalismo na Ásia, até as repercussões da corrente no cinema brasileiro e latino-americano.

Serviço

O cinema de Hirokazu Kore-eda

No CCBB, até 22 de junho. Conversa com Raquel Gandra e Ciro I. Marcondes quarta-feira (18/6), às 19h, e curso com Pablo Gonçalo de 18 a 20 de junho, às 16h30. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos online ou na bilheteria local, disponibilizados às 12h do dia anterior à sessão.