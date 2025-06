Tati Machado faz declaração ao marido após perder filho: ‘Tem sido meu chão’

Neste Dia dos Namorados, Tati Machado, de 33 anos, dedicou uma mensagem emocionada ao marido, Bruno Monteiro. Em meio às lembranças recentes da perda de seu filho Rael, a apresentadora expressou toda sua admiração e amor pelo parceiro de vida, destacando o apoio incondicional que ele tem sido durante as adversidades. "Quem estará nas trincheiras ao teu lado? E isso importa? Mais do que a própria guerra", escreveu ela, evidenciando a importância da presença de Bruno em sua trajetória.

Ao recordar o início da relação, Tati compartilhou a força do vínculo que os une há mais de uma década. "Lembro dele dizer há 14 anos sobre eu não ter desistido da gente. Essa certamente foi uma das melhores escolhas da minha vida." Com essas palavras, ela resgata o início da construção da família que formaram juntos, marcada por cumplicidade e resiliência diante dos desafios que a vida impôs.

As palavras de Tati também ressaltam a forma delicada e profunda com que enxerga o marido. "Nunca vou esquecer da força que você tem. Nunca, nem por um segundo. Nunca vou esquecer de como seus olhos puxadinhos conseguem falar mais do que sua boca." Em meio à dor, ela valoriza os pequenos gestos e a conexão silenciosa entre eles, capaz de confortar até nos momentos mais difíceis.

Encerrando sua homenagem, Tati rememorou um dos momentos marcantes em família. "Resgato essas fotos para lembrar do dia em que você usava teu olhar pra me eternizar com o Rael." Com gratidão, celebrou o amor que permanece, apesar da perda. "Amo nossos papos bobos e profundos, amo a gente. Até depois do ‘fim’. Feliz Dia dos Namorados. Te amo, tampa."

