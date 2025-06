Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (13/6)

9.6.25 - NADA SE REPETE - Data estelar: Júpiter ingressa em Câncer.



Encerrados como somos em nosso mundo autocriado, convencidos que somos de que nossa presença seja o resultado do passado, seja esse factual ou fantasioso, imaginamos assim que sempre retornamos a algum ponto de nossa história e de que as coisas se repetem.



Essa é uma grande farsa, à qual nos apegamos com tanta paixão que, sem importar que sejamos cientistas ou místicos, que representam duas visões irreconciliáveis da realidade, todos comungamos no mesmo lugar, o de que a história se repete de forma implacável.



Nada se repete, nós nunca estivemos nem nunca estaremos no mesmo lugar do Universo, os ciclos planetários e galácticos parecem se repetir, mas nunca o fazem no mesmo espaço, e se em nossa inconsciência tudo se repete, na consciência tudo é sempre novo e original.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Pareceria a hora certa de seguir em frente, mas essa ponta de ansiedade que surgiu, sorrateira, avisa que provavelmente algo há que ainda não foi detectado pela sua consciência. É hora de refletir bem sobre tudo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Cuide para não se precipitar, porque a ansiedade sempre dá conselhos urgentes enquanto a vida pede mais calma e prudência ao avançar. Você não precisa se apressar, o que você precisa é se aprimorar, isso sim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Essa busca de ter mais segurança é inútil, porque inúmeras coisas não dependem de sua vontade, mas das circunstâncias gerais do mundo, que se manifestam através de cada uma das pessoas com que você se relaciona. Adaptação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Você não precisa ser a única pessoa a manter a cabeça no lugar enquanto o mundo enlouquece, porque dessa forma você agregaria tensão a cada instante de sua existência. Você pode relaxar um pouco e aproveitar a loucura.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

Seus medos permanecem ocultos sob o manto da invisibilidade, porque para o mundo você se apresenta com força e assertividade. Procure fazer uso dessa condição ao seu favor, engolindo o medo e seguindo em frente. Aí sim!

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Toda a pressão que está sendo exercida sobre você não obriga sua alma a tomar atitudes precipitadas. Continue amadurecendo suas ideias e propostas, e se as pessoas pressionam, devolva essa pressão a elas. Ganhe tempo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Para algumas pessoas, tomar iniciativas é algo difícil, porque são tomadas por tantos dilemas que não sabem o que seria certo fazer. Cuide para não pressionar demais essas pessoas, lhes ofereça margem de manobra.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11):

É perda de tempo ficar se deliciando com a imaginação de como tudo seria melhor se fosse diferente, porque por enquanto não há margem de manobra para ser diferente mesmo. Melhor você ser realista e agir de acordo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Está tudo de pernas para o ar e parece que as coisas vão ficar assim por um tempo. Portanto, não é hora de dar sermão em ninguém, mas de se adaptar para continuar em frente se submetendo às circunstâncias.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

A dificuldade que algumas pessoas têm para apresentar suas ideias com clareza há de ser um exemplo de como você as precisa tratar, com tolerância e compreensão amorosa, porque se as pressionar, tudo dará errado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Se nada está no lugar que devia, em vez de perder tempo tentando arrumar o que por enquanto continuaria resistindo ao seu esforço, faça bom uso de como as coisas são, e tome você também atitudes desorganizadas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):



Se nada acontece como você desejaria, talvez seja a hora de refletir se os seus quereres estão sintonizados com as reais necessidades, ou se por essas coisas do inconsciente, você anda trocando as bolas.