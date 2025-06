Exposição do fotógrafo Bruno Gustavo ocupa galeria em Ceilândia

Foto da exposição "Se isso for um sonho, não me acorde nunca mais" - (crédito: Bruno Gustavo)

A exposição Se isso for um sonho, não me acorde nunca mais, do fotógrafo Bruno Gustavo, estará até o dia 5 de julho na Galeria Risoflorais, em Ceilândia. O espaço fica aberto para visitação de terça a sábado, das 12h às 17h. A exposição faz parte do projeto Espaço Aberto e teve curadoria de Tatiane Reis.

A mostra aborda temas como liberdade, sonhos e ancestralidade. As fotografias vibrantes colocam em destaque rostos mascarados que ocupam as ruas. “[A exposição] É sobre sonho, sobre brincadeira, ancestralidade, fundamento. Apresenta minha construção cotidiana com a liberdade”, comenta Bruno. Além disso, ele revela a motivação por trás da mostra: “Falar um pouco sobre essa cultura preta e periférica da qual eu faço parte, mas que sempre é marginalizada.”

O artista Bruno Gustavo, nascido em Brasília e residente de Samambaia, recorda sua trajetória na fotografia: “Mergulho na fotografia documental desde 2018, quando iniciei minha trajetória com um celular na mão e um olhar atento para as quebradas, os povos originários e as manifestações culturais afro centradas.”

“Ao longo desses cinco anos, expandi minhas técnicas, experimentando impressões alternativas em pedras portuguesas e diversos tipos de papel, transformando cada série em um registro profundo da cultura e da identidade brasileiras”, complementa Gustavo.

Serviço

Se isso for um sonho, não me acorde nunca mais

Exposição de Bruno Gustavo. De terça-feira a sábado, até dia 5 de julho, das 12h às 17h, na Galeria Risofloras (Praça do Cidadão, Ceilândia- DF). Eentrada gratuita. Livre para todos os públicos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel