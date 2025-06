Saiba quem é Oswaldo Cardoso Neto, que vai estampar a capa da nova G Magazine

A G Magazine vai marcar sua nova fase com uma capa de peso. O escolhido para estrelar o relançamento da publicação é Oswaldo Cardoso Neto, filho caçula do ator e produtor David Cardoso, conhecido como o Rei da Pornochanchada.

Aos 24 anos, Oswaldo já vem construindo sua carreira como modelo. Ele já estampou campanhas comerciais e recentemente foi destaque na revista Individual Mag, conhecida por ensaios sensuais com modelos masculinos. Nas redes sociais, ele exibe com frequência sua rotina de treinos, alimentação e não economiza nas fotos mostrando o físico definido.

Essa capa tem também um valor simbólico para a família Cardoso. Oswaldo será o terceiro integrante a posar para a revista. David Cardoso foi capa em 1999, e o irmão mais velho, David Cardoso Jr., também já participou de edições anteriores da publicação. Em tom de nostalgia e celebração, a própria revista publicou nas redes sociais: "Para o futuro acontecer, passado e presente precisam se reconectar. Pelo menos mais uma vez. Em breve, Oswaldo Cardoso Neto. O primeiro rótulo da nova G Magazine."

Filho de David Cardoso com a professora Romilda Servim, com quem o ator está casado há três décadas, Oswaldo cresceu em Mato Grosso do Sul, onde a família vive até hoje. O pai, que já atuou ao lado de nomes como Vera Fischer e Sônia Braga, protagonizou a novela O Homem Proibido, da TV Globo, em 1982, causando polêmica na época por sua transição do cinema para a teledramaturgia.

Agora, é a vez de Oswaldo assumir os holofotes e escrever seu próprio capítulo nessa história familiar de destaque na mídia.