Cadeirante que gravou cena de sexo com modelo desabafa: ‘Quase me fez andar’

Gabriel Brito, conhecido inicialmente por seu trabalho como humorista, expandiu sua carreira ao atuar em produções de conteúdo adulto. Recentemente, ele gravou seu primeiro filme com outro homem, contracenando com Rafa Marttinz, figura renomada do segmento e que já atuou com nomes populares como Luiza Ambiel. Gabriel compartilhou a experiência em suas redes sociais, comentando com humor: "Quase me fez andar", ao se referir à intensidade da gravação.

A estreia do humorista no pornô gay dividiu opiniões nas redes. Alguns seguidores demonstraram preconceito, questionando suas escolhas e insinuando que ele estaria se sujeitando apenas por dinheiro. "Por que não ficou só com as mulheres?", criticou um internauta. Já outros apoiaram, como quem comentou: "Que seja o primeiro de muitos". Gabriel, no entanto, demonstrou segurança em sua decisão, sem se abalar com os julgamentos alheios.

Em uma entrevista recente ao "Podcastle", Gabriel abordou abertamente sua condição de saúde: a artrogripose, uma malformação congênita que afeta as articulações e os músculos. Ele explicou que a deficiência limita sua mobilidade, mas não interfere em sua sexualidade. "Eu não tenho força para ficar de pé, mas o meu pênis funciona normal. Qualquer estímulo já…", revelou, desmistificando tabus em torno da sexualidade de pessoas com deficiência.

O artista também destacou que o prazer pode ser sentido de várias formas, mesmo por quem tem limitações severas. "Tem pessoas tetraplégicas que não têm movimento, mas conseguem sentir prazer por outras partes do corpo, como a orelha", exemplificou. Ao falar abertamente sobre sua experiência sexual e sua deficiência, Gabriel promove visibilidade e inclusão, quebrando estigmas tanto no universo do entretenimento adulto quanto no campo da representatividade.

