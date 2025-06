Nova série brasileira da Netflix começa gravações no Rio de Janeiro

As gravações de Fúria, nova série brasileira da Netflix, tiveram início neste mês no Rio de Janeiro. A produção é protagonizada por Vinicius Neri e tem Fábio Lago, Alice Carvalho, Eduardo Moscovis, Cláudia Raia, MC Cabelinho e Bianca Comparato no elenco.

A trama conta a história de um jovem resgatado à beira da morte por um treinador de artes marciais. Sem nenhuma memória de quem é, recebe o nome de Marcelo, e passa a buscar um novo objetivo: entrar no mundo do MMA. À medida que descobre mais sobre seu passado, Marcelo se vê envolvido numa teia de crimes e segredos.

A série é dirigida por José Henrique Fonseca, também responsável por Bom dia, Verônica. Fúria foi criada pelos roteiristas Igor Verde e Gustavo Bragança e é uma co-produção Zola Filmes e Netflix.