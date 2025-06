Praças do DF viram palco do espetáculo 'Zezinho e o Livro Mágico'

O projeto Circula, Zezinho!, do Grupo Caras, leva, gratuitamente, apresentações teatrais da obra Zezinho e o Livro Mágico para praças de Regiões Administrativas do Distrito Federal. No sábado (21/6) e no domingo (22/6), a peça será apresentada na praça da QE 17 do Guará. O evento terá a presença de audiodescrição e intérprete de libras.

Zezinho e o Livro Mágico conta a história de Zezinho, uma criança residente de Ciprocó, cidade sertaneja que sofre com a seca. Zezinho não sabe ler e tem que deixar a infância de lado para ajudar a mãe trabalhando no plantio e colheita de alimentos. A vida do personagem muda quando ele conhece uma vendedora de livros.

O enredo ressalta a importância da literatura e da educação e trata de temas como trabalho infantil e as dificuldades dos moradores que enfrentam a etiagem hídrica. A produção une elementos circenses e teatrais, além de utilizar músicas autorais para formar uma atmosfera lúdica e encantadora para os espectadores.

Serviço

Zezinho e o Livro Mágico

No sábado (21/6) e no domingo (22/6), às 17h30, na praça da QE 17, Guará. Nos dias 5 e 6 de julho, às 17h30, em Vicente Pires, chácara 54, ao lado da feira do produtor. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre