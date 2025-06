Kamari Maeda faz performances de caligrafia japonesa em Brasília

A turnê ETERNAL | Shodo: A Arte da Caligrafia Japonesa chega a Brasília com duas performances ao vivo do mestre Kamari Maeda, um dos principais nomes da caligrafia contemporânea do Japão. As apresentações ocorrem no domingo (22/6), às 17h, no auditório do Museu Nacional da República, e na segunda-feira (23/6), às 16h, no Auditório 1 do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB). A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados pela plataforma Sympla.

Leia também: A surpreendente história do ator de Senhor dos Anéis que pode ter sido espião e inspirado 007

A programação, nos dois dias, inclui abertura institucional, apresentação de taiko (tambores japoneses) com o grupo Matsuri Daiko, performance de caligrafia ao vivo com Kamari Maeda e bate-papo com o público. A obra criada será exibida ao final.

Leia também: 4ª edição do Coffee Brasília reúne produtores, baristas e especialistas

Graduado em Caligrafia pela Universidade de Educação de Tóquio, Kamari Maeda iniciou trajetória artística na infância. O artista já se apresentou em 18 países, publicou 15 livros e vendeu mais de 470 mil exemplares.

Leia também: Netflix anuncia estreia do filme 'A House of Dynamite' para outubro

Em Brasília, a turnê é uma realização da Tugumi – Represent Japan, REN Brasil e UERJ. O projeto conta com patrocínio da Fundação Japão (Japan Foundation), Koni Asa Norte, Mikami Produtos Orientais e DAISO JAPAN, além do apoio da Embaixada do Japão, Universidade de Brasília (UnB), SEJA, Sumi-ê Brasil, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF e Museu Nacional da República. Rio de Janeiro e Manaus são os próximos destinos da turnê.





Serviço

ETERNAL | Shodo: A Arte da Caligrafia Japonesa

Domingo (22/6), às 17h, no auditório do Museu Nacional da República, e segunda-feira (23/6), às 16h, no Auditório 1 do Instituto de Ciências Biológicas da UnB. Entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.