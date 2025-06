Biblioteca Nacional de Brasília recebe escritora do Suriname

No dia 7 de agosto, a Biblioteca Nacional de Brasília receberá a escritora Cynthia McLeod, do Suriname. A escritora estará no Brasil para o lançamento da tradução do romance Quanto vale o açúcar, um clássico da literatura do Suriname. Além disso, no dia 4 de julho, a Biblioteca exibirá o filme com a adaptação do livro em questão.

Leia também: A atual relação de Louis Tomlinson com Harry Styles após o 1D

A visita de Cynthia McLeod faz parte do projeto Entrelaçando Letras e Culturas, do Instituto Brasileiro de Integração Humana e Cultural (IBIHC) e reforça a parceria do Instituto com a Embaixada do Suriname. A escritora visitará a Biblioteca Nacional no dia 7 de agosto, às 19h.

Leia também: RBD: Pedro Damián aposta reconciliação entre os membros

A Editora Pinard traduziu, de forma inédita, a obra em língua holandesa para o português. A tradução ficará pronta dias antes da chegada de McLeod, e todo o processo foi realizado em apenas três meses.

Leia também: J-Hope confirma volta do BTS e promete álbum e turnê mundial

Cerca de um mês antes da chegada de Cynthia, no dia 4 de julho, a Biblioteca Nacional exibirá o filme The Price of Sugar, adaptação da obra da surinamesa. A exibição será gratuita e terá início às 19h.

Leia também: Sabrina Carpenter revela surpresa por trás do clipe de Manchild

Serviço

Exibição do filme The Cost of Sugar

Na sexta-feira (4/7), às 19h, na Biblioteca Nacional de Brasília. Entrada gratuita. Não recomendado para menores de 16 anos.

Encontro com Cynthia McLeod

Na quinta-feira (7/8), às 19h, na Biblioteca Nacional de Brasília. Entrada gratuita