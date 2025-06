Sonia Zaghetto lança romance em evento na Biblioteca Nacional

Nesta segunda (16/6), a escritora e jornalista Sonia Zaghetto lança o romance Histórias Escritas na Água. O evento começa às 17h na Biblioteca Nacional de Brasília, com entrada gratuita e sessão de autógrafos. Finalista do Prêmio Kindle de Literatura 2025, a obra se destaca pelo estilo refinado, construção apurada de personagens e uma atmosfera carregada de lirismo, dor e redenção.

Leia também: "MindsEye" tropeça na largada: o "rival de GTA" chega cheio de bugs

O livro tem como cenário uma cabana em uma floresta e paisagens afetivas marcadas por silêncios e memórias. O livro mergulha em temas como culpa, dores humanas e busca por sentido em meio às perdas. A narrativa atravessa tempos e territórios para tocar no que há de mais humano: as histórias que cada um carrega.

Leia também: Ruy Castro sobre o Rio de Janeiro na 2ª Guerra: 'Cartas eram censuradas, as famílias nem desconfiavam do que estava acontecendo no front'

Sonia Zaghetto é autora de livros como Crônicas do vento de abril e História de Oiapoque, frutos de uma extensa pesquisa documental e memorialística na fronteira norte do Brasil. Seu trabalho como jornalista é reconhecido pela sensibilidade no tratamento de temas sociais e culturais, especialmente ligados à Amazônia, território com o qual mantém vínculos profundos.

Leia também: Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (13/6)

Além da ficção e do jornalismo, Sonia atua como tradutora literária. É a responsável pela tradução brasileira da peça O Correio (The Post Office), de Rabindranath Tagore. Também organizou uma edição comentada e ilustrada da obra Um quarto só para si (A room of one’s own), de Virginia Woolf, com mais de 150 notas explicativas e um ensaio crítico introdutório, além de imagens de Vanessa Bell, irmã da autora, que ilustrava originalmente os livros do grupo Bloomsbury.

Serviço

Histórias Escritas na Água

De Sonia Zaghetto. Lançamento nesta segunda (16/6), às 17h na Biblioteca Nacional. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel