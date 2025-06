Orquestra brasiliense Salve Glória se apresenta no Superjazz Festival

Amanhã, jazz contemporâneo e música instrumental brasileira se misturam em nova edição do Superjazz Festival, a partir das 17h, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

O músico Ricelly Lopes, a Orquestra Popular Salve Glória e o acordeonista Junior Ferreira são as atrações do evento gratuito, ao ar livre, que se estende até 6 de agosto, sempre às quartas-feiras. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria física ou digital do CCBB.

Guitarrista, tecladista e compositor, o piauiense Ricelly Lopes, morador do Distrito Federal desde 1999, abre o festival com repertório que reúne influências do jazz, do groove e de ritmos nordestinos. Tanto as raízes familiares do forró quanto gêneros como samba, rock e brega, apresentados pela experiência musical em casa, o ajudaram a construir sonoridade eclética. “Costurei essas referências a partir da minha leitura desse caldeirão de ideias”, explica o músico.

Artista independente, Ricelly percebe a participação no Superjazz como “importante marco” para a carreira. “Há muito tempo trabalho como operário da música aqui no DF, contribuindo para a cena cultural. Levar minha música preta e periférica para este espaço do CCBB enche meu coração de esperança para continuar trilhando meu trabalho artístico”, diz o músico de 31 anos.

A diversidade de influências também está presente no trabalho do conjunto Salve Glória, com maracatu, ijexá, frevo, ciranda e carimbó. Na apresentação desta quarta-feira, sob regência da maestra e arranjadora Diana Mota, os instrumentistas brasilienses interpretam composições autorais e clássicos da música popular brasileira.

“A orquestra tem um trabalho independente, sem subsídios financeiros. O que nos mantém é a vontade de fazer música de qualidade e o repertório rico da nossa cultura. Nossa base maior são músicos amigos que gostam de tocar juntos”, revela a maestra.

No último show, às 19h30, o acordeonista Junior Ferreira encerra o evento. Entre as apresentações, a Rádio Superjazz, comandada pelos DJs Dudão Melo e Mario Sartô, seleciona trilha sonora repleta de clássicos do jazz e da música brasileira.