Lançamento do Nintendo Switch 2 provoca explosão de buscas

Com mais de 3,5 milhões de unidades vendidas em apenas quatro dias, o lançamento global do Nintendo Switch 2, em 5 de junho, entrou para a história como o maior lançamento de console dos EUA. A chegada do console reacendeu o interesse não só dos gamers, mas também do mercado publicitário, que passou a monitorar com atenção os efeitos desse lançamento.



Dados de um estudo realizado pela Tunad, no período entre os dias 2 e 11 de junho, apontam que o volume total de pesquisas relacionadas ao novo console e suas variações (Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Switch e Switch 2) superou a marca de 190 mil buscas em apenas um dia, mais do que o dobro da média registrada nos dias anteriores.

O termo “Switch 2” apresentou um aumento expressivo de +253% no dia do anúncio, enquanto o termo completo “Nintendo Switch 2” praticamente dobrou de volume em comparação com o período anterior. As diferentes variações dos termos, como “Nintendo Switch” e “Switch”, também acompanharam a tendência e se comportaram de forma complementar, reforçando o impacto da notícia em diferentes perfis de público.

Mesmo com o foco nas novidades, o termo “Nintendo Switch” (relacionado ao console atual) registrou 93.733 buscas no dia 7 de junho, demonstrando que o interesse pela linha como um todo permaneceu elevado. O comportamento indica potencial para campanhas utilizando palavras-chave amplas, capazes de captar diferentes intenções de busca, desde o consumidor que procura informações sobre o novo modelo até o que ainda avalia a compra da geração anterior.

O dia 5 de junho, quando o anúncio foi feito, concentrou o maior pico de buscas: 190 mil menções somadas entre os quatro principais termos monitorados. Essa demanda concentrada é vista como ideal para ações de oportunidade e conversão em tempo real, como campanhas de mídia paga, promoções relâmpago ou reforço de presença em canais de vendas.

Após o auge das buscas no dia do lançamento, os volumes permaneceram elevados. Entre os dias 5 e 7 de junho, o levantamento apontou mais de 170 mil buscas por dia, indicando uma repercussão orgânica contínua e um público altamente engajado. O desempenho das buscas em torno do Nintendo Switch 2 evidencia não apenas o alto nível de expectativa do público, mas também o poder de impacto de um lançamento bem executado.

“O Brasil sempre foi um mercado importante para games e o crescimento de buscas com o lançamento de Switch 2, com quase 200k buscas em um dia, mostra uma enorme oportunidade de conversão que em geral é desperdiçada em campanhas always on que não acompanham as variações momentâneas de interesse do público”, Ricardo Monteiro, CEO da Tunad.

