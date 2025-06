Shadow Labyrinth testa novo estilo de jogo da Bandai em gênero diferente

Anunciado na última edição do The Game Awards, o novo jogo da Bandai Namco, o spin-off da saga Pac-Man, Shadow Labyrinth — O Labirinto das Sombras em tradução literal, foi promovido de forma bem diferente tendo um episódio na antologia Secret Level da Prime Video que trazia várias animações baseadas no mundo dos games, incluindo uma que dava um vislumbre desse próximo jogo da Bandai.

O Correio participou de uma prévia fechada para conferir em primeira mão a experiência do novo jogo, através de 3 fases selecionadas pela equipe da Bandai Namco.

Shadow Labyrinth é uma grande mistura de gêneros, alguns aspectos de RPG, com habilidades e melhorias, mas ele é majoritariamente um metroidvania em 2D, no melhor estilo de jogos como Hollow Knight e Blasphemous, esse último que divide muitos aspectos com Shadow Labyrinth, principalmente em dificuldade.

A demonstração não contou com tantos detalhes da história, mas no jogo você controla um viajante misterioso e sem nome, apenas com o título de Espadachim número 8 que deve fugir de um mundo submergido, com ajuda de Puck, um robô no formato de Pac-Man que devora a energia dos inimigos e permite o jogador utilizar algumas habilidades especiais.

Os inimigos são desafiadores, mesmo com o Espadachim 8 cada vez mais forte. (foto: Reprodução/Bandai Namco)

Na demonstração de 3 horas liberada pela Bandai Namco, podemos experienciar 3 níveis durante a jornada, um mais no início do jogo onde o viajante ainda estava no começo da jornada sem tantas habilidades, e tinha acabado de encontrar um hub, que provavelmente será um ponto de retorno algumas vezes já que a cidade conta com vários NPCs para o jogador conversar. Enquanto isso, o segundo nível é dentro de uma fábrica, que já traz mais de perto o combate, mostrando inimigos bizarros com o design misturando carne e metal. Nesse mesmo estágio, existem alguns desafios de plataforma que podem testar a paciência dos jogadores, já que a empresa não pegou leve no quesito dificuldade. Por fim, o último trecho conta com uma batalha de chefe, com uma criatura alienígena que é muito maior que o Espadachim número 8.

O espadachim conta com um botão para atacar e um botão para uma habilidade especial, inicialmente ela é um corte mais poderoso, mas pode ser modificado para outros estilos de combate, podendo virar um orbe de energia flutuante em torno do personagem, ou uma explosão elétrica ou um impulso de Puck para cima dos inimigos, todos os golpes são utilizados gastando a barra de estamina. O jogo ainda conta com uma habilidade “defensiva”, um escudo que aguenta alguns golpes, mas que consome a barra de estamina do personagem. Existe também a possibilidade de modificar essa habilidade defensiva. Ainda existe um poder único de invocar um mecha digita que agarra os inimigos. Essa variedade de movimentos pode ajudar a criar uma dinâmica maior durante o combate, que cobra muito a atenção do jogador, com vezes em que inimigos surgem de ambos os lados da tela.

Um dos elementos que a Bandai adotou da febre dos soulslike, foi a cura única ou seja quando o Espadachim 8 toma dano, o jogador pode ser cura por um determinado número de vezes e pode recarregar essas curas nos pontos de salvamento que existem conforme se avança dentro dos fases.

A única coisa — que é o mais fraco do título, foi o estilo de arte adotado pela equipe, que lembra muito os jogos em flash, que tomaram a internet nos anos 2000. Muitos inimigos apesar de terem designs interessantes, principalmente os inimigos, por causa do estilo de arte as estruturas transformam todos em um estilo meio de papel, sem um peso tangível de verdade. Os cenários sofrem do mesmo mau, são feitos de boas ideias, mas parece que faltou um pouco na execução com muitos ambientes sendo muito, muito parecidos até mesmo em áreas que são diferentes. Por fim, a paleta de cor adota aínda deixa essa mescla de cenário com plano de fundo esquisita, e vale para todos os níveis, o que torna um verdadeiro labirinto para o jogador diferenciar os ambientes.

O chefe foi o maior destaque da prévia, com um combate que exige a atenção do jogador a todo tempo. (foto: Reprodução/Bandai Namco)

O melhor de Shadow Labyrinth

Mas o maior destaque até o momento para Shadow Labyrinth foi sua batalha de chefe, um alienígena chamado Jen Hybri, que como todo bom chefe, conta com ataques marcados para o jogador entender seu padrão de movimento, mas que causa um dano muito grande e recebe muito pouco dano. Porém, o notável na luta é como os movimentos da batalha podem mudar caso o jogador arranque sua máscara, mostrando duas alternativas que podem acontecer durante o confronto. O primeiro com o jogador só enfrentando uma possível versão mais forte do chefe e a segunda se o jogador acertar com sucessivos golpes a máscara, ela quebrará, deixando o inimigo tonto por um tempo, o que abre uma janela para causar mais dano a sua imensa barra de vida, mas em seguida, o inimigo fica bem mais agressivo. E assim como todo bom soulslike, reside uma grande satisfação em derrotar um inimigo poderoso depois de uma longa e difícil batalha, e nesse ainda tem um impacto visual muito grande, porque Puck possui o Espadachim número 8 e devora o corpo do inimigo derrotado.

Shadow Labyrinth chega em 18 de julho para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC.