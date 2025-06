Batman: Arkham Knight completa 10 anos; relembre o clássico do herói

O jogo que encerra a trilogia da Rocksteady do universo do Cavaleiro das Trevas completou 10 anos de lançamento nesta segunda-feira (23/6). Arkham Knight foi lançado em 2015 e carregava consigo uma grande responsabilidade de ser o fechamento de uma trilogia iniciada no PlayStation 3 e que migrou para a geração seguinte com o dever de demonstrar o poder gráfico que os novos consoles tinham em seu hardware.

Leia mais: Shadow Labyrinth testa novo estilo de jogo da Bandai em gênero diferente

Desenvolvido pela Rocksteady Studios, responsável também pelos títulos anteriores da franquia Batman: Arkham City e Batman: Arkham Asylum, e distribuídos pela Warner Bros. com Arkham Knight sendo lançado em 23 de junho de 2015 para PlayStation 4, Xbox One e PC. Terceiro jogo da franquia Arkham tinha a missão de expandir o que os títulos anteriores tinham conseguido alcançar, com o primeiro criando um combate primoroso replicado em diversos outros jogos como Marvel 's Spider-Man, Mad Max, Shadow of Mordor e muitos outros títulos. O segundo trouxe a exploração como novo marco, abrindo um mapa maior para o jogador experienciar na pele do homem-morcego, com vilões clássicos da revista em quadrinhos fazendo aparições e a adição de diferentes jogabilidades com a introdução da Mulher-Gato e do Robin. Sem contar a narrativa presente em ambos os títulos, sendo absurda para qualquer fã do Batman, fator importantíssimo e que sustenta o pilar de todas as mecânicas presentes no jogo.

Enquanto o primeiro título e o segundo foram lançados com uma diferença de apenas 2 anos um do outro, o terceiro jogo saiu 4 anos depois de Arkham City e de tinha de concluir a trilogia, ainda expandindo a escala de ambiente, combate e jogabilidade. Entre eles, um jogo do Batman, esse produzido pela WB Montreal, saiu para suprir os fãs. Batman: Arkham Origins era um jogo que mostrava os primeiros anos de combate ao crime do morcego, se passando em uma Gotham City bem reduzida, mas ainda assim como uma trama muito bem explorada no universo do Batman.

Gotham

A cidade foi uma parte muito importante para a construção de toda a estrutura que o jogo precsiava. (foto: Reprodução/Rocksteady Studios)

O primeiro desafio de Arkham City era criar uma Gotham City que chegasse à altura do que os fãs consomem nos quadrinhos. O mapa foi dividido em três ilhas: Founder 's Islands, Miagani Island e Bleake Island, o mundo é apresentando na mesma temática gótica dos filmes de Tim Burton, com prédios velhos e estruturas antigas e ainda assim com uma mistura de tecnologia nos grandes centros da cidade.

Batmóvel

O carro do Homem-Morcego era um desejo desde o princípio da trilogia de aparecer nos jogos, mas por falta de potência dos consoles, demorou até ele ser possível do jeito que a Rocksteady queria. (foto: Reprodução/Rocksteady Studios)

A Rocksteady sempre quis colocar um veículo dentro do jogo, principalmente um tão icônico quando o Batmóvel, mas fora limitações de hardware que as plataformas poderiam enfrentar, o mapa construído em Arkham City não tinha sido produzido pensado numa locomoção com quatro rodas. Diferente da nova Gotham City, que os desenvolvedores fizeram pensando na maneira em que os jogadores fariam a travessia pelo mapa, mantendo o estilo anterior do Batman de planar utilizando sua capa, mas dando uma nova opção de cruzar as cidades no Batmóvel. O design é claramente inspirado na versão vista nos filmes de Christopher Nolan, que retratam o carro como um verdadeiro tanque de guerra pintado de preto, e não só por conta do estilo, o carro também tem diversas outras funções, como levar criminosas para a Delegacia de Polícia de Gotham City (DPGC), o cabo de energia, o gancho para puxar estruturas, e óbvio, o modo de combate, que o transforma em um verdadeiro tanque.

Apesar da introdução da nova mecânica, muitos jogadores reclamaram da introdução do Batmóvel dentro do jogo, apontando que ele teria roubado muito espaço dentro da jogabilidade, com uma estimativa de que 20-40% do jogo você passe utilizando o carro para cumprir missões.

Morcegão

O traje que o herói usa durante a campanha foi alterado para uma versão mais moderna e tecnológica. (foto: Reprodução/Rocksteady Studios)

Até o Batman ganhou algumas melhorias para a sequência, a Rocksteady disse que não gostava mais daquele visual simplista do traje que eles tinham utilizado anteriormente, e que ficaria nítido a comparação seria gritante do traje ao lado de um Batmóvel tão tecnológico. Assim, o morcego ganhou uma nova roupa de combate, similar a uma armadura, compartilhando visual com o carro.

História

O misterioso Cavaleiro de Arkham é uma dos pilares da trama final que traz uma reviravolta puxada dos quadrinhos do morcego. (foto: Reprodução/Rocksteady Studios)

*Potenciais spoilers

Arkham City termina com a morte do Coringa, o arqui-inimigo do Cavaleiro das Trevas, com um vácuo de poder na cidade, o Espantalho resolve promover o terror em Gotham, assim com um ato de caos e terrorismo em uma lanchonete, ele ameaça liberar sua toxina do medo na cidade inteira. Sob ameaça, a cidade é evacuada, sobrando apenas a escória dos criminosos, a polícia e o Batman. O Cruzado Encapuzado se mete na pior e mais longa noite de sua vida, tendo que lidar com um novo inimigo contratado pelo Espantalho, o misterioso Cavaleiro de Arkham, que tem familiaridade com as técnicas do morcego e parece o reconhecer de um passado próximo, que é líder de uma milícia tática que começa a caça ao vigilante pela cidade. Enquanto tenta lidar com essa ameaça, Batman também vai ter que enfrentar vilões espalhados pela cidade e que estão tocando o terror em Gotham, entre os crimes do Pinguim, os roubos a banco do Duas-Caras e a aparição de uma criatura similar a um morcego, o Morcego Humano, o Batman descobre que tem problemas maiores a resolver em uma única noite.

Durante suas investigações, Batman descobre que antes de finalmente morrer, O Coringa enviou amostras de sangue para vários lugares de Gotham City e infectou um grupo de pessoas, que começam a assumir a personalidade do Palhaço Príncipe do Crime, o que inclui o próprio Homem-Morcego que teve contato com seu DNA no último jogo, que passa a ter uma batalha interna consigo, perdido em memórias e nas vontades de um Coringa fictício que vive em sua mente agora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Batman: Arkham Knight está disponível para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC.