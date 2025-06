Cantor de forró morre após sofrer mal súbito durante show

O cantor de forró Gisley Ribeiro realizava um show em um bar de Juazeiro (Bahia), no último sábado (21/6), quando passou mal devido a uma dor no peito e interrompeu a apresentação. O artista foi socorrido a um hospital, mas morreu, aos 42 anos, no domingo (22/6).

Colegas do cenário musical nordestino, fãs e amigos lamentaram a perda. A causa da morte ainda não foi divulgada. "Descanse em paz, guerreiro da música", lamentou uma fã na última publicação do cantor. "Você levou alegria por onde passou, agora é luz", comentou outro.

Leia também: Cantora de forró morre aos 36 anos durante tratamento contra câncer

Gisley era conhecido pela presença marcante nos palcos e por um repertório que juntava clássicos do forró com composições autorais. Integrou a dupla Gisley e Gabriel antes de seguir carreira solo, quando fazia presença em festas regionais e eventos juninos.

Em junho, um mês tradicionalmente movimentado para artistas do gênero musical, Gisley já havia feito 12 shows e tinha mais cinco apresentações marcadas. O Boteco do Caranguejo, local da última performance de Gisley, publicou uma nota de pesar: "Com pesar, a família Boteco do Caranguejo se solidariza com a família e amigos do parceiro Gisley Ribeiro, rogando ao Deus Pai muita força e sabedoria neste momento tão difícil para todos".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Embora não tenha atingido a projeção nacional, Gisley era querido no circuito regional. Mantinha um canal no YouTube onde postava vídeos de shows e composições autorais, seguido por uma base fiel de fãs.