Socialite contou que ficou com o herdeiro do músico em um prédio de luxo em Nova York - (crédito: Reprodução/Instagram)





Narcisa Tamborindeguy surpreendeu ao ter revelado que perdeu sua virgindade foi com o filho do cantor e ator Frank Sinatra (1915-1998).

Durante participação no programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a socialite contou que ficou com o herdeiro do músico em um prédio de luxo em Nova York, nos Estados Unidos.

"Foi com o filho do Frank Sinatra, só isso, apenas… Em Waldorf Astoria, um prédio em Nova York, que é o máximo", declarou Narcisa, que também não contou quantos anos tinha na época, mas já se mostrou arrependida por não ter continuado com ele em outras ocasiões.

Leia também: Narcisa Tamborindeguy é vetada de novo humorístico da Globo

Para quem não sabe, Narcisa Tamborideguy já foi casada com Boninho, pai de sua primeira filha, Mariana. Depois, casou-se com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter, pai de sua segunda filha, Catharina.

O post Narcisa Tamborindeguy revela que perdeu a virgindade com filho de Frank Sinatra foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular