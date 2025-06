Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (25/6)

NINGUÉM

Data estelar: Lua Nova em Câncer reafirma a conjunção de Sol e Júpiter.

É inerente à natureza humana o anseio de ter espaço, o sonho da casa própria, um teto acima da cabeça, um lugar onde cair morta, porque esse anseio é a fiel tradução de nossa comunhão com o planeta do qual extraímos os átomos de nossa constituição e todo o sustento ao longo da existência.

É um atentado contra a natureza humana que seja impossível para bilhões de pessoas existentes cumprir esse anseio e que, ao contrário, tenham de se deslocar o tempo inteiro sem conseguir cumprir o destino de se sentirem protegidas e confortadas na relação com a Terra.

Uns poucos têm demais, a maioria não tem o suficiente, esse estado de coisas é o único e real pecado de nossa humanidade, e enquanto não houver vontade política e espiritual suficiente para o redimir, ninguém desfrutará de felicidade, nem os ricos nem os pobres.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O passado define as pessoas, porém, não somente, porque a relação que nossa humanidade constrói com o futuro também é uma definição importante do caminho. Lance sua mente ao futuro e converse com o porvir. Aí sim!

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Essas conversas deliciosas que se desenvolvem por aí e que atiçam sua alma a imaginar mundos e fundos para o futuro, são conversas que precisam ser levadas a sério, porque trazem notícias de possibilidades reais.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A sorte pode continuar sendo caprichosa eternamente, mas há sempre algo que você pode fazer para a atrair, e não se trata de sortilégios ou encantamentos, mas de atitudes práticas em benefício de seus projetos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A generosidade é uma virtude divina, e por isso, há de ser dispensada às pessoas que realmente a mereçam, e para isso é necessário ter muito discernimento, aceitando que algumas pessoas merecem e outras não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Mesmo que suas melhores intenções não consigam ser colocadas em marcha de imediato, não abra mão delas, continue amadurecendo tudo em seu interior, sem comunicar muita coisa a ninguém, para não estragarem a surpresa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As pessoas certas estão todas por aí, mas como anda todo mundo transtornado é provável que seja um pouco difícil combinar algo concreto com elas. Você precisa delas e elas precisam de você, essa é a coreografia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Confie no seu taco, deixe de lado a atenção que sua alma presta normalmente às dúvidas, porque ainda que essas continuem serpenteando por aí, nesta parte do caminho você tem margem para apostar ao seu favor. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora que fica tudo claro e evidente na sua mente, chegou a hora de fazer uma reflexão sobre essa sua mania de imaginar sempre que algo errado e oculto esteja em andamento. Na maior parte das vezes não há nada.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Para progredir é necessário investir, porque nada choverá do céu em sua horta sem você apostar a favor de seus projetos. O estilo de vida é caro e requer investimentos constantes, e isso não é desperdício de recursos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O bem-estar das pessoas com que você se relaciona agora é também seu bem-estar particular, isso é algo que normalmente ninguém leva em conta, porque as condições egoístas de nossa humanidade o impedem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que seja pouco o que seja possível fazer agora, será suficiente por enquanto. Trate de se movimentar com carinho e atenção, entendendo que é nos detalhes que tudo será resolvido. É de pouco em pouco.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A esperança é a última a morrer e a primeira a renascer das cinzas do desânimo. Conte com isso toda vez que você voltar a enxergar o abismo, o qual sempre estará por aí, mas sua alma não é obrigada a cair nele.