Pianista Enrique Graf encerra temporada do Sextas Musicais

Nesta sexta-feira (27/6), será realizada, no palco do CTJ Hall, a última apresentação desta temporada do projeto Sextas Musicais. O pianista uruguaio Enrique Graf se apresentará gratuitamente às 20h.

O pianista nasceu na capital uruguaia, Montevidéu, e iniciou os estudos musicais ainda na infância. Ele já atuou como solista da orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro, além de já ter se apresentado em Nova Iorque, Los Angeles, México e Itália. Esta será a primeira vez de Enrique no palco da CTJ Hall.

A apresentação de Graf no CTJ Hall também será transmitida ao vivo pelo canal da Thomas Jefferson no YouTube. Antes do recital, às 19h, a embaixada do Uruguai oferecerá aos convidados um vinho de honra. A próxima temporada do projeto Sextas Musicais terá início no dia 1º de agosto.

Serviço

Concerto internacional de piano com Enrique Graf, nesta sexta-feira(27/6), às 19h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Entrada gratuita.