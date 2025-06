Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (27/6)

DESLEGITIMAR

Data estelar: Mercúrio em trígono com Saturno e Netuno.

Margem para entendimento há de sobra, mas nossa humanidade precisa aproveitar voluntariamente essa margem, em vez de ficar deslegitimando os “outros” que não se alinham com sua maneira de pensar a vida.

Os que abraçam a ciência deslegitimam os que entendem que a vida é anterior à matéria, os que se alinham com a política e o poder deslegitimam os que defendem as incontáveis vidas sacrificadas no poder, e assim, no contorcionismo mental necessário para estruturar o convencimento de que uns tem legitimidade e outros não, vamos todos, sem exceção, perdendo de vista a Graça da Vida.

Francamente, não dá para entender que parte da história não foi bem compreendida, quando está mais do que evidente de que neste, nosso planeta belo e assustado, há de haver lugar para tudo e para todos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

No que depender de seu esforço, haverá avanços consistentes, porém, no que depender do que estiver atrelado ao que outras pessoas tenham de fazer, aí é um terreno pantanoso que não garante o mesmo avanço.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Suas reais intenções foram mantidas discretamente durante bastante tempo, mas a partir de agora se tornarão manifestas, por obra e graça das circunstâncias. Isso, com certeza, vai provocar algumas comoções.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Conversar é bom, porque infunde entusiasmo, e esse sentimento é sagrado. Conversar é muito bom, mas realizar um pouco do que se promete nas conversas é melhor ainda. É hora de você se focar mais na realização. Aí sim!

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Você imagina que tudo deva acontecer de certo jeito, mas muito provavelmente será de outro completamente diferente, e isso dá margem para você se angustiar com que, talvez, nada dê certo. Não importa, em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As alternativas são discordantes, mas sua alma não quer nem saber, pretende amarrar todas as pontas soltas. É um anseio bastante ambicioso, que não é impossível, mas precisa de mais tempo do que o imaginado para acontecer.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

São tantas emoções acontecendo ao mesmo tempo que sua alma corre o risco de sofrer uma congestão, porém, mesmo assim, ainda que seja difícil metabolizar todas as emoções, isso indica um momento muito rico de sua vida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Alguns acordos importantes podem ser definidos neste meio tempo, e apesar de não parecerem completamente favoráveis, pelo menos darão um fôlego para você continuar em frente. Dê tempo ao tempo para tudo se resolver.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Use alternativas, evite seguir pelo caminho que as pessoas conhecem e monitoram, porque assim você evitará que elas atrapalhem seus movimentos. É hora de usar a maior criatividade possível e surpreender a todos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A melhor, e talvez única maneira, de fazer as pessoas entenderem que seus planos são os mais acertados, é não dizer nada antecipadamente e se dedicar exclusivamente a tomar as iniciativas pertinentes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Se os recursos não são suficientes para você fazer tudo que pretende, em vez de gastar tempo, que também é um recurso, se lamentando por isso, aproveite esse mesmo tempo para continuar em frente com sua luta.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

De repente, sua alma se depara com que o cenário era muito mais complexo do que o imaginado. Por um momento, essa percepção provoca comoção, mas passe rapidamente por ela, porque você vai dar conta de tudo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se você continuar apostando nas profecias que o medo indica, você continuará evitando fazer o que precisa, se lançar à aventura da vida sem se importar com as consequências. Ou você aposta em você ou no medo.