Atração inspirada em ‘Lilo & Stitch’ chega a Brasília nas férias

Está disponível na Praça Central do ParkShopping, desde quarta-feira (25/6), arena inspirada no universo de Lilo & Stitch, animação da Disney que ganhou versão live-action em maio deste ano. A atração gratuita, inédita no Brasil, é destinada a crianças de 4 a 12 anos e fica na capital federal até o fim de julho, período de férias escolares. Leia também: 6 dicas para manter o equilíbrio emocional nas férias escolares

Com decorações temáticas inspiradas no clássico do cinema infantil que se passa no Havaí e no espaço sideral, o ambiente traz brincadeiras interativas, desafios e música para os pequenos. A entrada e a participação são garantidas mediante agendamento feito de forma exclusiva pelo aplicativo Multi.

Entre as atividades e aparelhos lúdicos, estão um simulador que imita o movimento de prancha entre ondas do mar; espaços para ajudar os personagens do desenho a organizar frutas por cores e colocar itens nos respectivos lugares; uma nave cujo tanque deve ser enchido pelas crianças; e brinquedos de escalada e escorrega. Jogos com as estrelas do filme, como o Just Dance Disney Party, em que é preciso imitar movimentos de dança, também estão disponíveis no local.

















Para participar de oficinas que incluem atividades de colorir e registro de fotos com personagens e acessórios baseados na animação, é preciso resgatar, além do ingresso, voucher específico, também disponível no Multi.

A Arena Lilo & Stitch está aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. A programação dura até 27 de julho. Leia também: Diversão garantida nas férias para todos os gostos em Brasília

Arena Lilo & Stich