Calma! A Marge não morreu, diz produtor de ‘Os Simpsons’

Cena do último episódio da temporada 36 de 'Os Simpsons' mostra Marge no céu - (crédito: Reprodução/The Simpsons/Disney+ via redes sociais)

O último episódio da 36ª temporada da série americana Os Simpsons, que retrata a morte da matriarca Marge, causou indignação entre fãs nas redes sociais. Em entrevista à revista Variety após a repercussão negativa, o produtor executivo da animação garantiu que uma das mães mais famosas da televisão segue viva e continuará por um bom tempo.

A explicação para o fim da personagem, que na realidade não ocorreu, é de que “não há cânone” no desenho animado, segundo Matt Selman. Ele esclarece que houve tantos flashbacks e flash-fowards — quando cenas se passam no passado e no futuro, respectivamente — desde o início da transmissão, em 1989, que o destino da família se contradiz e muda ao longo dos anos.

No capítulo que causou polêmica, veiculado nos Estados Unidos no último 18 de maio, Marge morre em um futuro 35 anos distante do presente da série. São exibidas cenas do funeral da matriarca, em que se vê a lápide com o nome dela, e da progenitora dos Simpsons no “céu” — onde é casada com o ex-Beatle Ringo Starr, ainda vivo na realidade. Os Simpsons, velório de Marge (foto: Reprodução/ Redes sociais)

A morte faz parte de enredo que envolve briga e reconciliação dos irmãos Bart e Lisa em um destino hipotético em que são adultos e desistem de tentar cumprir desejo da mãe, depois que ela morre, de que sejam próximos um do outro.

“Obviamente, como os episódios futuros de 'Os Simpsons' são todos fantasias especulativas, eles são diferentes a cada vez”, explica Selman. “Marge provavelmente nunca mais morrerá. O único lugar em que Marge morre é em um episódio futuro que foi ao ar há seis semanas.”

"Aqui está a minha opinião: sites precisam de tráfego, e manchetes geram tráfego", afirma. "Você pode explicar que a manchete era enganosa bem no final do artigo. Todos os veículos de comunicação que publicaram essa matéria sabiam que Marge não estava morta de forma alguma."

Selman acredita, porém, que o fato de o episódio ter gerado tanta repercussão mostra que Os Simpsons continua sendo parte importante da cultura pop, mesmo após mais de 35 anos no ar. “Acho que isso demonstra que as pessoas se importam com a Marge. No fim das contas, provavelmente é bom para os negócios, mesmo quando essas histórias ridículas e enganosas viralizam!”