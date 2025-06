Sabrina Carpenter revela nova capa de “Man’s Best Friend”

Sabrina Carpenter sabe como dominar a narrativa — e a estética. Após causar furor nas redes com a capa original de seu novo álbum, Man’s Best Friend, a cantora divulgou neste domingo (30) uma versão alternativa do encarte. O disco está programado para chegar às plataformas em 29 de agosto.

A primeira arte, que mostrava Sabrina ajoelhada diante de um homem que segurava seu cabelo, dividiu opiniões e gerou uma onda de críticas entre fãs e internautas. A imagem foi interpretada por muitos como uma representação controversa de submissão, o que acendeu discussões acaloradas nas redes sociais.

Respondendo à repercussão — sem perder o sarcasmo —, a artista publicou a nova versão com a legenda: “Aqui está uma nova versão alternativa da capa, aprovada por Deus.” No novo clique, ela aparece em pé, sendo segurada pelo braço por um homem enquanto encara algo fora do quadro. Ao fundo, figuras masculinas surgem nas sombras, ampliando o mistério e o simbolismo visual.

O lançamento faz parte da campanha de Man’s Best Friend, sucessor do elogiado Short n’ Sweet, que alavancou Sabrina a um novo patamar na música pop global. O primeiro single do projeto, Manchild, estreou diretamente no topo da Billboard Hot 100 e também conquistou destaque nos charts brasileiros.

Offset revela ter crush por Sabrina Carpenter

Recentemente, Offset revelou que a cantora Sabrina Carpenter é sua atual crush entre as celebridades.

Segundo a Billboard, o rapper passou pela Complex, e a mágica Anna DeGuzman pediu para ele pensar na celebridade que tem um crush antes de restringir a mulher a uma artista. Offset não pareceu conhecer nenhuma de suas músicas quando questionada, mas disse: “Eu sinto que, artisticamente, ela tem tudo sob controle”.

DeGuzman entregou a Offset um pedaço de papel com seu palpite correto sobre “Sabrina Carpenter”, o que deixou o rapper perplexo. “Como você acertou? Ela simplesmente chutou, que loucura”, respondeu ele, chocado.

Muitos fãs responderam nos comentários do Instagram, surpresos com a escolha, enquanto outros imaginaram que isso poderia ser uma jogada de publicidade para uma futura colaboração entre os dois.

Um fã sugeriu a Cardi B convidar a cantora de “Espresso” para participar do álbum Am I the Drama?. “Imagine uma colaboração entre Sabrina e Cardi”, disse.

Vale lembrar que Sabrina Carpenter trabalhou apenas com um rapper em sua carreira até o momento, unindo forças com Saweetie em 2019 em “I Can’t Stop Me”, enquanto Offset se aventurou no pop ao firmar uma colaboração com Madison Beer em “Hurts Like Hell“. Quando os Migos estavam juntos, o trio se aliou a estrelas pop como Katy Perry e Justin Bieber.

Vale destacar que Cardi B entrou com um pedido de divórcio de Offset em agosto do ano passado e o processo continua no tribunal de Nova Jersey. Ela seguiu em frente e atualmente está namorando o astro da NFL Stefon Diggs.

Sabrina Carpenter avalia proibir celulares em shows

Em tempos em que cada segundo de um show é compartilhado em tempo real nas redes sociais, Sabrina Carpenter ousa pensar diferente.

A cantora, que vive o auge de sua carreira com hits como “Espresso” e prestes a encabeçar o Lollapalooza Brasil 2026, revelou em entrevista à revista NME que está considerando banir o uso de celulares em suas apresentações.

A ideia, ainda embrionária, nasceu após uma experiência marcante como espectadora.

“Fui ao show do Silk Sonic, do Bruno Mars com o Anderson .Paak, e eles não permitiam celulares. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida”, afirmou Sabrina. “Todo mundo ali estava vivendo o momento.

Cantando, dançando, trocando olhares. Me senti transportada para os anos 70, mesmo sem ter vivido aquela época. Foi mágico.”

A fala da artista escancara um dilema contemporâneo: até que ponto a necessidade de registrar tudo em vídeo afasta o público da experiência real? Sabrina não esconde que uma decisão como essa poderia causar reações divididas entre os fãs.

“Sei que muita gente ficaria irritada. Mas é algo que penso, de vez em quando. Existe uma conexão diferente quando todo mundo está realmente presente.”