Boi Garantido é campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins

O Boi Garantido foi responsável por abrir a primeira noite do festival no Amazonas - (crédito: Mauro Neto/Secom)

O Boi Garantido se consagrou campeão do 58º Festival Folclórico de Parintins. Com o tema Boi do do Povo, Boi do Povão, o bumbá vermelho e branco garantiu o 33ª troféu da história. A apuração dos resultados ocorreu nesta segunda-feira (30/6), no Bumbódromo, em Parintins, no Amazonas.

Durante as três noites da edição de 2025 do festival, entre os dias 27 e 29 de junho, Boi Caprichoso e Boi Garantido disputaram o título ponto a ponto. As apresentações foram compostas por um mix de danças, músicas, alegorias e diferentes elementos da cultura amazônica, indígena e afro-brasileira.

O Garantido obteve, na soma das notas, 1.259,1 pontos. O Caprichoso, em contrapartida, somou 1.258,6. Nas avaliações individuais por noite, o lado vencedor somou notas superiores em todas as etapas, segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Na noite um, a Garantido somou 419,8, contra 419,6 do rival. Na noite dois, foram 419,5 pontos, contra 419,3. Já na terceira e última noite, obteve 419,8, pouquíssimo a mais do que os 419,7 do adversário.

Um total de 21 itens foram julgados. As apresentações de cada bumbá foram divididas em três blocos. O Garantido é o maior vencedor do festival, com 33 conquistas, e quebrou um jejum, já que a última conquista foi em 2019. O Caprichoso conta com 25 títulos.

"O mais importante de tudo isso é que eu falei muito que o Garantido, a partir desse festival, seria o foco, seria o farol que vai mudar o rumo do festival. O Garantido é campeão pelo que ele fez, o Garantido mudou a dinâmica do espetáculo", afirmou o presidente do bumbá vermelho e branco, Fred Goés, em entrevista ao portal G1.