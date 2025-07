Isadora Cruz fala sobre doença contraída nos bastidores de ‘Guerreiros do Sol’

Reprodução/Globoplay Isadora Cruz

Isadora Cruz pode ser vista atualmente em Guerreiros do Sol, novela do Globoplay e em cartaz no Globoplay Novelas (antigo canal Viva). Na trama, a atriz interpreta Rosa, a protagonista da história, em que forma par romântico com Thomás Aquino.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista relembrou que, na época das gravações do folhetim, que ocorreram há dois anos, ela enfrentou um grave problema de saúde e foi internada com pielonefrite aguda, uma infecção bacteriana dos rins.

"Difícil"

"Eu acho que aquilo aconteceu porque é difícil o nosso corpo entender o que é realidade e o que é ficção. E, quando nos entregamos muito, o nosso corpo realmente acredita que aquilo está acontecendo na vida real", relembrou Isadora Cruz. "Meu corpo estava sentindo como se eu estivesse num campo de batalha, vivendo numa guerra, porque eu estava o tempo inteiro perdendo pessoas, vivendo lutos e matando gente. Mesmo que o sangue fosse de mentira, a emoção era real. Então, acabou que a bactéria subiu para o rim", explicou a atriz, que detalhou como lidou com o problema de saúde.

"Eu não senti nenhum sintoma de infecção urinária, mas acordei um dia com febre de 40 graus e já fui internada. É muito louca essa profissão, que nos atravessa de todas as maneiras possíveis e imagináveis", afirmou ela. Atualmente, a atriz se prepara para viver uma cantora sertaneja em Coração Acelerado, próxima novela das sete da Globo, que estreia em janeiro de 2026.

