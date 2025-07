Quem é Leon Abravanel, sobrinho de Silvio Santos que deixou o SBT após 45 anos

Reprodução/Instagram Leon Abravanel

O SBT anunciou, nesta última segunda-feira (30), a saída de Leon Abravanel. O sobrinho de Silvio Santos (1930-2024) trabalhava no canal há cerca de 45 anos, e estava à frente da Superintendência de Criação e Produção de Conteúdo.

Segundo a emissora, a saída do executivo se deu por uma decisão tomada em comum acordo. "Agradecemos ao Leon por todo empenho e profissionalismo frente às produções do SBT por 45 anos, construindo uma carreira sólida e sempre contribuindo de forma positiva com a emissora. Seguimos contando com Leon no relacionamento com os artistas", diz o comunicado.

O cargo do sobrinho de Silvio Santos, agora, será ocupado or Rinaldi Faria, empresário do ramo do entretenimento conhecido por ser o criador dos palhaços Patati e Patatá, que atualmente apresentam o Bom Dia & Cia, nas manhãs da emissora.

Curiosamente, o nome de Leon Abravanel é semelhante ao artístico utilizado pelo irmão do saudoso Dono do Baú: na década de 1970, Léo Santos, terceiro dos seis filhos dos pais de Silvio Santos, chegou a ser substituto do irmão durante suas temporadas de férias do Programa Silvio Santos.

