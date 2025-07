Dani Calabresa abre o jogo sobre mudanças no corpo durante primeira gravidez

Dani Calabresa está nos preparativos para o nascimento do seu primeiro filho, Bernardo. A atriz, que está grávida, fruto do casamento com o publicitário Richard Neuman, com quem está desde 2020, descreveu as expectativas.

"Apesar de ser uma pessoa ansiosa, estou me achando uma grávida tranquila. Tudo no tempo do Bernardo. Estou amando a barriga e não estou contando os dias até o nascimento. Desde outubro, sinto muita gratidão, felicidade, encantamento pelas mudanças do meu corpo", afirmou a humorista, em entrevista ao jornal O Globo.

Dani Calabresa, ainda, detalhou a ansiedade pela chegada do bebê. "Até os chutes na costela, que dão uma dorzinha, acho que vou sentir saudades. Não estou desesperada para o parto, mas sei que quando acontecer, será maravilhoso conhecer esse ser humaninho que amo tanto", disse ela, que engravidou após uma fertilização in vitro (FIV).

Apaixonada, a humorista também destacou a contribuição do marido neste processo importante para a maternidade. "Richard está se preparando direitinho. Ele me acompanha em todas as consultas, participou do processo de congelamento, me deu as injeções. Assistimos juntos ao embriãozinho se tornar um pontinho de luz no útero. Foi lindo e mágico. Estamos muito empolgados para ver como será", declarou.

