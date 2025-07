Sheila Mello revela romance com Jacaré na época do É o Tchan!: "Um lance"

Sheila Mello surpreendeu ao ter revelado que ela e Jacaré, com quem trabalhava na época do É o Tchan!, ficaram juntos quando participavam da banda de axé.

Durante o podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro, na noite desta última terça-feira (1), a dançarina fez a revelação em resposta ao colega, que perguntou se ela já tinha saído com o ator e ex-dançarino do grupo.

"Um lance"

"É a primeira vez que eu falo: já, já teve um affair sim (…) A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou. Eu fui madrinha do casamento, ele foi padrinho do meu casamento", disse Sheila Mello, que integrou o grupo entre 1998 e 2003.

Sincera, a loira comenta que todos do grupo sabiam do envolvimento dela com Jacaré, e rasgou elogios pela construção da sua relação de amizade com o famoso, que surgiu através de um desafio. "Tirando os meus irmãos, ele é a pessoa por quem eu tenho a maior gratidão. Ele me salvou de ser afetada, tipo aquelas artistas doidas, e eu vou te falar o porquê. Quando eu entrei ele falou: ‘Te dou 2 anos pra você estar surtando’, e eu pensei: ‘eu tenho as minhas raízes, tenho a minha essência, isso nunca vai acontecer’. Se eu fizer isso, você me avisa? Você me salva? Porque eu não quero ser essa pessoa", contou.

