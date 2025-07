Músico Flávio Marciano lança álbum 'Muito além de mim'

Nesta quarta-feira (2/7), o músico Flávio Marciano lança o álbum Muito além de mim, que conta com oito músicas que misturam estilos musicais afro-brasileiros como o maracatu, o alujá e o ijexá, com ritmos afro-americanos como o soul music e o blues. O disco trabalha temáticas como superação, fé, afetividade, relacionamentos e memória. O projeto já está disponível nas plataformas digitais.

Flávio é nascido em Uberlândia, Minas Gerais, mas mora em Alto Paraíso desde 2016. Ainda adolescente, o mineiro se interessou pela música e segue envolvido com as raízes afro-brasileiras. Nesse primeiro trabalho, o compositor buscou abordar a atemporalidade da vida e a diversidade da cultura preta. “É claro que falar sobre as opressões que ainda vivemos é importante, mas prefiro rever o presente abordando as filosofias, tecnologias e outros conhecimentos que os povos africanos sempre desenvolveram ao longo do tempo. Temos muito para falar sobre nós”, disse.

A produção tem participação de outros artistas do cenário musical da região: a cantora Lua Castanho, o rapper e compositor Marinho, o cantor, músico e compositor Conrado Pera, o baterista e percussionista Raphael Mosquito e a cantora e diretora vocal Viviane Marques. Carmesim, Muito além de mim, Fragmento, Papo reto, Afronoise, Volta e Nada pra sempre são as faixas do álbum, que conta ainda com o Single atemporal, lançado em 2024. De acordo com o artista, cada faixa possuí uma característica única. “Incorporei bastante groove neste trabalho a partir de claves rítmicas de músicas de terreiro vinculadas a timbres de guitarras e sintetizadores”.