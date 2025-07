Angelique Kidjo se apresenta em Brasília em agosto de 2025

Cantora do Benin, Angelique Kidjo fará show na capital federal em 21 de agosto, nas imediações do Museu Nacional da República - (crédito: Marc Arthur Kidjo/Divulgação)

A cantora Angelique Kidjo, natural do Benin, fará show na capital federal em 2025. A apresentação faz parte do Festival Convergências e será no dia 21 de agosto nas imediações do Museu Nacional da República. A performance será especial e contará com convidados. Essa é a primeira vez da beninense na capital.

A artista cinco vezes vencedora do Grammy é uma das mais importantes da própria geração, principalmente no gênero intitulado world music. Ela mistura o reggae com o jazz, ritmos africanos e chega flertar com o hip-hop. Angelique é apaixonada pela música e cultura do brasileira e já tocou alguns dos principais palcos do país, como o Rock in Rio, por exemplo.

O show faz parte de uma ação de intercâmbio cultural da temporada França-Brasil 2025. Além da atração musical de peso, o projeto disponibilizará uma extensa programação de cultura francesa por todo território brasileiro. A abertura da temporada que será realizada em Brasília de 18 a 23 de agosto e contará com uma travessia de equilibristas em um cabo entre a Biblioteca Nacional e o Museu da República.

No dia 23, o Convergências deságua no importante festival local CoMA. O evento, já famoso no calendário recente de Brasília, também ganha atrações da cultura francesa. Ronisia, Kira, Aluminé Guerrero e Sônge estão entre os nomes que sobem aos palcos do CoMA, que mais uma vez será realizado no CCBB.