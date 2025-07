Instituto Cervantes promove evento sobre a obra de Mario Vargas Llosa

Nesta quinta-feira (3/7), a sede do Instituto Cervantes, em Brasília, recebe, às 19h, o especialista Sergius Gonzaga para debater o legado da obra do escritor peruano Mario Vargas Llosa, morto em abril. Os embaixadores do Peru e da Espanha participam do evento. A conversa tem mediação do professor de jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), Sérgio de Sá.

Vencedor do Nobel de Literatura em 2010, Vargas Llosa, junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar e Carlos Fuentes, integrou o período descrito como “boom latino-americano”, que, nas décadas de 1960 e 1970, alcançou leitores em diversas partes do mundo.

Entre as principais obras dele estão Conversa no Catedral (1969), Pantaleão e as visitadoras (1973), A festa do bode (2000), Travessuras da menina má (2006), Tempos ásperos (2020) e Dedico a você meu silêncio (2023), livro derradeiro.

Serviço

Conversa com Sergius Gonzaga sobre a obra de Mario Vargas Llosa.

No Instituto Cervantes, às 19h. Entrada gratuita.