Ànna Moura lança novo álbum, 'Visse-Verso', para ver e ouvir

Nesta sexta-feira (6/6), a cantora Ànna Moura lança a primeira parte do seu álbum Visse-Verso. O álbum traz uma nova experiência sonora e visual. As músicas unem o ouvir das canções com a sensibilidade de ver e têm tradução das músicas em libras. O projeto também busca trazer mais acessibilidade e mostrar a beleza na música brasileira. “Eu faço feat em todas as músicas. Eu canto junto com a Bárbara Coelho que canta em libras”.

Ao Correio, Ànna contou um pouco mais sobre o seu novo lançamento. “O meu objetivo é que essa música chegue em todo mundo eu tento ser mais possível. Por isso a música para todos os negros, lbtgqiapn+ e pessoas com deficiência”, disse.

“Não são disco diferentes. São sessões diferentes do mesmo disco”, diz Ànna, que optou por trazer um estilo de música pouco visto hoje em dia. “Lembra antigamente, quando o mesmo disco tinha dois lados? Então, assim é o álbum”, explica. Dividido em lado Visse e lado Verso, o mesmo disco terá dois lançamentos, porém com histórias diferentes. “Eu dividi por que eu gosto dessa estática, e no final as duas se completam”, avisa a cantora.

A primeira parte do álbum se chama Visse. O disco traz ritmos afro-brasileiros e também vivências da cantora. “Todas as músicas do Visse são vivências minhas”, diz. “O lado Visse é algo mais íntimo. Músicas de mim para mim, com vivências minhas e uma sonoridade mais afro-brasileira”.

Já o lado Verso traz linguagens urbanas, hip-hop e arte de rua, dialogando com territórios periféricos e a potência política da arte. “O lado Verso é algo mais para fora. Então músicas de mim para pessoas que me atravessaram, situações que me ocorreram eu falo diretamente para fora”, explica.

Além de cantora é compositora, atriz, poeta e arte-educadora, Ànna Moura tems criações que dialogam com a trajetória e trazem à tona vivências marginais e referências consagradas do RAP, reggae-rock e MPB. Com 17 anos de carreira, mais de 15 prêmios e turnês internacionais, Ànna faz da arte uma ferramenta de resistência. Cada uma das oito faixas do álbum ganha vida também em Libras, e podem ser assistidas em seu canal no youtube

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel