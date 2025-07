Eliane Giardini e Marcos Caruso apresentam 'Intimidade indecente' no Teatro Royal Tulip

Na faixa dos 60 anos, Roberta e Mariano decidem se separar e ir em busca de novas histórias. Mas a separação não dá certo e os movimentos seguintes acabam por reaproximar os dois. No palco, Marcos Caruso e Eliane Giardini encenam essa dupla que, apesar do esforço, nunca consegue se afastar. Dirigida por Guilherme Leme Garcia e com texto de Leilah Assumpção, Intimidade indecente, em cartaz hoje e amanhã no Teatro Royal Tullip, leva ao teatro um sonho cultivado pelos dois atores desde os tempos da novela Avenida Brasil, quando formavam o casal Leleco e Muricy. Eliane e Caruso sempre quiseram repetir a química da telinha em uma montagem para o teatro.

A peça é dividida em quatro partes e as duas primeiras tratam da separação, enquanto as outras concentram os momentos de reaproximação do casal, que nunca consegue se separar totalmente e, como Leleco e Muricy, acaba por ficar junto. "Uma história banal onde uma mulher mais velha é trocada por uma mais jovem. Um clichê. Mas o que a torna especial é o que vem depois. São quatro movimentos, cada um numa década após a separação", explica Eliane Giardini.

A simplicidade do texto, a atriz garante, é uma das marcas da dramaturgia de Intimidade indecente e o motivo por ter tornado o espetáculo o que ela chama de um "fenômeno de comunicação". Ela explica que a primeira parte da peça é a mais traumática, com o rompimento e as dores da separação "No segundo movimento, o relacionamento com a jovem não deu certo e Mariano busca a reconciliação. Mas Roberta já está em outra relação. Muito feliz. Os dois outros quadros não vou dar spoiler, mas é como esses dois queridos vão se reerguendo, aprofundando os laços", diz Eliane.

Fã do texto de Leilah Assumpção, ela explica que a peça traz os personagens em dois movimentos. "Os dois vão descobrindo seus lados obscuros, suas vulnerabilidades, retirando do outro o peso de ser o responsável pela felicidade e infelicidade do outro", diz Elaine. "Depois, eles vão se aprofundando e retocando as narrativas, tornando-se pessoas mais leves à medida que avançam na idade. Aprendem a rir de si mesmos, reafirmam a amizade a cada reencontro. E saboreiam cada momento juntos." A peça faz parte do projeto Circuito do Teatro Brasileiro, que já trouxe a Brasília espetáculos com Marisa Orth e Marcelo Serrado.



Intimidade Indecente

Direção: Guilherme Leme Garcia. Com Eliane Giardini e Marcos Caruso. Hoje, às 18h e às 20h, e amanhã, às 17h e às 19h, no Teatro Royal Tulip, Hotel Royal Tulip Alvorada (SHTN Trecho 1). Ingressos: a partir de R$, na Belini (113 Sul) e no Sympla. Não recomendado

para menores de 14 anos