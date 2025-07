Coral Cantus Comunidade reúne 140 músicos em concertos gratuitos

Para a maestra Isabela Sekeff, estar diante de coral com 140 pessoas é a realização de um “sonho”. Com 35 anos de regência, ela conduz, este sábado (5/7) e domingo (6), às 20h, apresentações que estreiam medley de MPB e prestam homenagem ao compositor britânico John Rutter do grupo Coral Cantus Comunidade. Os concertos são gratuitos e ocorrem no Teatro da Escola de Música (602 Sul). “Esse coro sempre trabalha repertórios eruditos e populares”, destaca Sekeff.

O primeiro desafio foi encontrar local de ensaio que comportasse a quantidade de pessoas envolvidas no coro. Além dos cantores, metais (trompete, trombone, tuba, tímpano) e instrumentos populares (violão, baixo e percussão) compõem o espetáculo. “Obras sinfônicas demandam grande grupo instrumental. Talvez seja o maior coro atuante em Brasília”, explica a maestra.

Essa é a terceira edição do concerto comunitário, formado em 2024, que se apresenta a cada semestre a partir de curso de musicalização de adultos. O canto-coral “é uma oportunidade de formar profissionais também”, aponta Isabela Sekeff. Para 2026, estão previstas interpretações de músicas de filmes.

Serviço:

Apresentação do Coral Cantus Comunidade, na Escola de Música de Brasília (602 Sul), amanhã (5/7) e domingo (6/7). Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Pedro Ibarra