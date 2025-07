Programação de férias tem atrações para toda a família no CCBB

O Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília preparou uma programação gratuita especial de férias para toda a família. As atividades são realizadas de terça-feira a domingo e incluem contação de histórias, oficinas, jogos e brincadeiras. Neste sábado (5/7), fora a programação normal, a Palhaça Berruga se apresentará no espaço, das 15h30 às 18h30.

Além das atividades, o programa de férias oferece visitas mediadas gratuitas pelas exposições do Centro Cultural, com transporte gratuito para as escolas públicas que realizarem o agendamento. No entanto, as visitas guiadas não precisam de agendamento e acontecem de terça a domingo, de hora em hora, das 10h às 19h. As visitas das 10h nas sextas contam com intérprete de libras.

Cumprindo com o compromisso com a democratização do acesso às experiências culturais do CCBB, o evento contará com intérprete de libras durante as visitas mediadas. Além disso, o espaço conta com a ação “Vem pro CCBB”, que disponibiliza uma van para levar o público de forma gratuita da Biblioteca Nacional para o Centro Cultural. Os horários e ingressos para a van estão disponíveis no site do CCBB.

Serviço

Rolê Cultural - Educativo do CCBB Brasília

Durante o mês de julho, no Centro Cultural Banco do Brasil - Distrito Federal (SCES Trecho 2). Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo link. Programação completa no site. Livre para todos os públicos.

Confira a programação do mês de julho completa:

Performance da Palhaça Berruga

Data: Neste sábado (05/07), das 15h30 às 18h30

Ponto de encontro: Área externa

Visita Mediada Agendada

Data: De terça a quinta-feira, às 9h, 10h30, 14h e 15h, mediante agendamento

Ponto de encontro: Sala do Educativo

Agendamento: conecta.mediato.art.br

Visita Mediada

Data: De terça a domingo, das 10h às 19h (de hora em hora)

Ponto de encontro: Sala do Educativo

Visita Mediada com Interpretação em LIBRAS

Data: Sexta-feira, às 10h

Ponto de encontro: Sala do Educativo

Contação de Histórias – Primeira Infância

Data: Terça a quinta-feira, às 11h e 15h. Sexta, sábados, domingos e feriados às 10h e 14h

Ponto de encontro: Sala do Educativo

Público: Crianças de 0 a 3 anos acompanhadas dos responsáveis

Contação de Histórias Musicalizada

Data: Sexta-feira, sábados, domingos e feriados, às 11h e 15h

Ponto de encontro: Área externa, próximo ao Casulo

Jogos e Brincadeiras Populares

Data: Sexta-feira, sábados e domingos, às 11h e 18h

Ponto de Encontro: Vão central



Oficina de Pipas

Data: Terça-feira a quinta-feira, às 10h

Ponto de encontro: Sala do Educativo

Público: Crianças a partir de 4 anos

Oficina de Colagem

Data: Terça-feira a domingo e feriados, às 16h

Ponto de encontro: Sala do Educativo

Oficina de Esgrafito

Data: Terça-feira a domingo e feriados, às 13h

Ponto de encontro: Sala do Educativo

Oficina de Dança

Data: Terça-feira a domingo e feriados, às 17h30

Ponto de encontro: Sala do Educativo

Oficina de Desenho

Data: Terça-feira a domingo e feriados, às 19h

Ponto de encontro: Sala do Educativo

Espaço Conexão

Data: Terça-feira a domingo, de 9h às 20h30

Ponto de encontro: Vão Central