Confronto entre Raquel e Maria de Fátima marca reviravolta em "Vale Tudo"

O capítulo de Vale Tudo desta segunda (7/7) abriu a fase de reviravoltas prometidas nas chamadas da Globo e levou a novela a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. No centro do episódio, o aguardado embate entre Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima (Bella Campos) revelou um desequilíbrio de forças, quando Raquel rasgou o vestido de noiva da filha durante a prova de roupa.

Com menos de 10 minutos em cena, Taís entregou uma atuação potente, marcada pela fúria contida e pelo olhar cortante de uma mãe traída. O ato representa o rompimento do laço familiar. “Essa cena é uma ruptura. É o momento em que Raquel decide seguir sem a filha. Ela não compactua com os valores dela”, explicou Taís ao Gshow.

Nos bastidores, a equipe acompanhou a cena ansiosamente, conforme o Fantástico. O vestido foi criado especialmente para ser rasgado, com costura frágil em várias camadas de tule. “Não é só sobre um tapa ou um vestido rasgado, é sobre a dor de uma mãe que amou demais e foi ferida por dentro”, comentou uma internauta no vídeo da cena. “O grito de ‘monstro’ não vem do ódio, vem da decepção mais profunda. É quando o amor vira ferida aberta.”

Alguns fãs da novela argumentaram que a atuação de Bella deixou a desejar no papel que Glória Pires consagrou em 1988. “Críticas a Bella seguem no padrão esperado do racismo estrutural de sempre. Thaís já passou por isso lá atrá”, propôs um usuário do Instagram. “Acho que essa Bella campos é a pior atriz da história”, rebateu um segundo. “Opinião polêmica: a cena da Taís Araújo com a Bella Campos conseguiu superar a da Regina Duarte com a Glória Pires”, opinou um terceiro.





Casal apaixonado

Outro momento aguardado pelos telespectadores é o casamento de Maria de Fátima e Afonso Roitman, interpretado por Humberto Carrão. Segundo o Gshow, a cena foi gravada no Outeiro da Glória, no Rio, com quatro dias de trabalho e mais de 100 figurantes.

Em sua conta do Instagram, Carrão compartilhou uma foto romântica com Bella. “É gostoso demais casar quando o amor é verdadeiro. Obrigado por tudo, mamãe!”, escreveu, agradecendo a Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch no remake.

“Vou lhe dizer o que eu acho sem nenhum constrangimento: quem tem teto muito baixo, não se mete em casamento. Quero cinquenta por cento do investimento que eu fiz em você!”, finalizou o apaixonado.

