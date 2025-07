Iniciativa 'Sinergia Técnica' realiza festa gratuita na Oca do Lago

A iniciativa Sinergia Técnica: Oficinas e Estágios, realizada pelo Coletivo Dama, realiza uma festa de encerramento gratuita com a participação de DJs. O evento ocupa a Oca do Lago, neste sábado (12/7), a partir das 22h.

O evento terá a presença de DJs de Belo Horizonte e do DF, do performer Dakini, da cenógrafa Larissa Gomes, do fotógrafo Victor Diniz e do VJ Penahx. O hostess do evento será Dan Macedo. Demonstrando sua preocupação com a acessibilidade dos participantes, a festa contará com tradução simultânea em Libras e audiodescrição.

O projeto Sinergia Técnica: Oficinas e Estágios oferece oficinas de mixagem e discotecagem, bem como um estágio imersivo. O objetivo é capacitar jovens e adultos interessados na produção de eventos. A festa promovida busca comemorar o encerramento das atividades do projeto.

Serviço

Dama na Oca do Lago

Coletivo Dama. Neste sábado (12/7), a partir das 22h, na Dama na Oca do Lago (Orla da Concha Acústica – Asa Norte). Ingressos gratuitos pelo site. Evento sujeito à lotação. Não recomendado para menores de 18 anos.