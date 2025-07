Dia da Pizza: Por que ela é tão amada no Brasil e no mundo

Derivada de tradições italianas do século 18, especialmente em Nápoles, a pizza como conhecemos hoje é uma fusão de elementos culturais de diversos lugares. No Brasil, o alimento queridinho ganha até adaptações inusitadas — como a pizza de feijoada e a de cuscuz.

Nesta quinta-feira (10/7), é comemorado o Dia Mundial da Pizza, data instituída para celebrar as possibilidades de receitas. Embora associada à Itália, a base de massa com produtos por cima já aparecia entre diversos povos antigos, conforme a antropóloga e historiadora Ellen F. Woortmann. No entanto, foi na Itália que essa combinação se configurou efetivamente como “pizza”, inclusive com esse nome.

A comida até culminou em um simbolismo de uma dimensão política importante: a unificação italiana. Além disso, a pizza se adapta ao contexto socioeconômico e, principalmente, cultural de onde está inserida. No Brasil, Woortmann exemplifica o uso de garfo e faca, enquanto nos Estados Unidos a pizza é comida com a mão.

“Nos EUA, ela é mais seca; no Brasil, preferimos com bastante molho, etc. Cada país tem sua própria versão de pizza, com ingredientes adequados ao gosto local, valorizando alguns e rejeitando outros”, explica. “As proibições alimentares também influenciam na pizza. Por exemplo, lombo de porco não vai aparecer em Israel ou em pizzarias kosher.”

Outra característica especial da pizza é o seu aspecto de compartilhamento. A especialista destaca que a comida não é apenas uma comida individual — ela é feita para dividir: “A gente corta em fatias e reparte com os outros. Mesmo trabalhando, é comum que as pessoas compartilhem uma mesma pizza, cada uma comendo uma fatia. Isso cria um senso de coletivo, de estar junto. A divisão da pizza conforme o número de pessoas também reforça essa ideia de inclusão, de atender a todos”.

A pizza também passou por transformações. Até alguns anos atrás, Woortmann lembra que só existia pizza salgada, como era originalmente servida. Depois, surgiu a versão doce — não apenas como um complemento, mas como uma categoria própria. “Hoje em dia, é comum pedir uma pizza salgada e, como sobremesa, uma doce.”

Mais do que um prato, a pizza é um fenômeno cultural em constante reinvenção. Da origem napolitana à popularização mundial, ela atravessa fronteiras, adapta-se a paladares e carrega simbolismos que vão além da culinária. Celebrar o Dia Mundial da Pizza é, portanto, reconhecer a força de uma comida simples que se tornou expressão global de afeto, convivência e pertencimento.